醜聞纏身 南非總統祖瑪遭黨內罷免

2018-02-14

傳允辭 但要求留任數月

〔編譯魏國金／綜合報導〕南非執政黨「非洲民族議會」（ＡＮＣ）十三日下午宣佈，決定「罷免」醜聞纏身的總統祖瑪，同時否認之前限時他四十八小時下台的傳聞，強調沒有要他辭職的最後期限。ＡＮＣ秘書長馬加舒勒說，「祖瑪原則同意辭職，但提出留任三到六個月的計畫」。一名消息人士形容祖瑪的要求「拙劣」，「感覺他要大肆掠奪三個月」。

ＡＮＣ一○七名全國執行委員在歷經十三小時馬拉松式的討論後，十三日凌晨做出「罷免」祖瑪的決定。ＡＮＣ新任黨主席拉馬弗薩（Cyril Ramaphosa）及馬加舒勒要求祖瑪請辭。一名執委會委員說，祖瑪「非常傲慢，他告訴我們，他哪兒也不去，因為他沒做錯事」，並揚言「若ＡＮＣ發布決定罷免他的聲明，他將報復」。

另一消息來源透露，預料接替祖瑪的拉馬弗薩懇求祖瑪下台，但祖瑪「直截了當」地加以拒絕。馬加舒勒十三日下午正式對外宣布ＡＮＣ的決定，並否認此前該黨拒絕祖瑪留任三個月的要求，強調政黨高層與祖瑪「持續互動」，祖瑪將於十四日回應他的動向。

去年十二月，六十五歲的拉馬弗薩以些微差距擊敗祖瑪的前妻，當選ＡＮＣ主席。一週前他與祖瑪協商下台，遭祖瑪拒絕，僵局讓南非陷入政治不穩，一連串公共活動被迫取消，其中包括總統向國會發表國情咨文等。

黨內決定 並無強制效力

ＡＮＣ可「罷免」國家元首，亦即逼迫他辭職，但僅止於政黨層級的指示，沒有憲法上的強制效力。若祖瑪拒絕服從黨意，未來幾天他可能在國會的不信任投票中遭罷黜。在執政黨陷入領導權之爭之際，在野黨疾呼提前大選。國會議長則考慮本週對七十五歲的祖瑪發動不信任投票。

國會議長擬發動不信任案

祖瑪於二○○九年上台，在執政兩任後，原訂明年下台。他在總統任內飽受貪污醜聞、經濟成長緩慢，以及創紀錄的高失業率衝擊。二○一六年地方選舉，ＡＮＣ創下一九九四年白人少數統治者垮台、反種族隔離鬥士曼德拉擔任黨主席以來最糟糕的成績。祖瑪被控讓他的好友古普塔兄弟利用裙帶關係承包國家工程，並影響內閣人事。此外，南非人民也對他挪用一千六百萬美元（約四．七億台幣）公帑修繕私人住宅大為憤怒。