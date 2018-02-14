朴槿惠量刑風向球 崔順實重判20年

2018-02-14

崔另罰5.26億 將上訴

〔編譯周虹汶／綜合報導〕前年底掀起風暴的南韓前總統朴槿惠六十二歲女密友崔順實要求南韓財團進貢案，一審十三日宣判，崔順實獲判廿年徒刑，另罰一八○億韓元（約台幣五．二六億元），她的律師表示將會上訴。由於本案被外界視為朴槿惠量刑風向球，如今法院明白點出兩人共謀處多，意味這位南韓史上首位遭彈劾在押總統難逃重刑。

要求財團進貢案 涉15項罪名 法院︰崔、朴有「共謀關係」

首爾中央地方法院法官宣判時，指崔順實毫無懊悔之意，崔順實則表情木然，沒有流露任何情緒。本案去年底開庭時，檢方對涉及詐騙、脅迫、濫權等十八項罪名的崔順實求處廿五年有期徒刑、一一八五億韓元罰金，並要求追繳犯罪所得七十七億韓元。十三日一審宣判，法院認定崔順實涉及的其中十五項指控，與朴槿惠確實存有共謀關係，例如崔順實掌控的兩個基金「Mir財團」和「Ｋ體育財團」，共獲五十三家大企業進貢七七四億韓元（約台幣二十二．六一億元）一事，就是基於「長期私交」濫用總統職權，強迫企業出資的共謀行為。

樂天會長判2年半 當庭收押

牽涉崔案的南韓第五大「樂天集團」會長辛東彬，法院判處他有期徒刑兩年六個月，並追繳涉案金額七十億韓元（約台幣二．○四億元），撤銷保釋、當庭收押。法官指出，辛東彬為強化個人在集團內份量，聽從總統的要求行賄，順利換到官方許可的免稅經營權。

青瓦台前首席秘書判6年

至於濫用權勢，聯手崔順實逼企業進貢的南韓青瓦台（總統府）前首席秘書安鐘範，法院判他坐牢六年，罰金一億韓元（約台幣二九二萬元）。

法院指出，遭崔順實施壓要錢的受害者，包括南韓第三大「SK集團」會長崔泰源、南韓電信公司「ＫＴ」、現代汽車、浦項製鐵、韓國觀光公社分公司，對崔泰源即索賄八十九億韓元，得利者則是崔順實本人及親友相關企業。還有身為少東暨掌舵人的南韓最大「三星集團」副會長李在鎔，法院認為他無法拒絕朴槿惠要求資助崔順實的旨意，雖接獲四三三億韓元賄款指示，且不得已實付一四○億韓元，但其中僅七十二．九億韓元涉及行賄；李在鎔去年八月遭判五年刑期，但上訴力爭後，五日成功讓刑期減半且緩刑四年，當庭獲釋。