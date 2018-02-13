杜特蒂令士兵 射擊女叛軍陰道

2018-02-13

〔編譯陳正健／綜合報導〕菲律賓詢問報（Inquirer）十二日報導，菲國總統杜特蒂上週再發仇女言論，他在致詞時告訴軍隊官兵，可射擊菲律賓共產黨女性叛亂份子的陰道，遭到各界嚴厲譴責。對此，菲國總統府發言人羅凱回應，杜特蒂的言論只為博君一笑，女性們對此「反應過度」。

菲總統府：杜特蒂為「博君一笑」

杜特蒂七日在馬拉坎南宮設宴，與兩百多名前共產主義叛亂份子共餐。曾任達沃市市長的他表示：「告訴士兵。有來自市長的新命令。我們不會殺妳。我們只是要射擊妳的陰道。如果沒有陰道，將一無是處。」媒體推測他意指女性沒有生殖器將毫無用處，並鼓勵菲律賓武裝部隊（AFP）鎖定衝突中的女性。

人權團體痛批：比川普還川普

菲國總統府新聞辦公室在官方文本中，記載杜特蒂前述爭議言論，但在寫到「陰道」時以破折號取代。菲國媒體報導，杜特蒂當天反覆以菲國方言比薩揚語提及「陰道」，在場人士傳出笑聲。

上述文本流出後，引發菲國人權團體強烈抨擊。「加布里埃拉婦女黨」發表聲明痛批，杜特蒂是最危險的大男人法西斯主義者，他最新的下流言論公然鼓勵對女性施暴。「人權觀察組織」研究員康得（Carlos Conde）則斥責，杜特蒂比美國總統川普「還川普」，所言仇視及貶低女性，鼓動武裝衝突中的性暴力，違反國際人道法。另外，菲國社群媒體名人及網友也群起撻伐。

杜特蒂貶抑女性的言論早已前科不斷。前年總統大選期間，他曾拿一九八九年澳洲女傳教士漢彌爾在菲國遭囚犯輪姦殺害一案開玩笑；去年，他在勞軍演說中戲言，實施戒嚴令期間，若士兵性侵三名婦女，他會擔下責任；他還屢次對女性的外表品頭論足，特別是批評他的女政治人物。