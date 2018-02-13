英名廚奧利佛 爆29億債務危機

2018-02-13

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國媒體披露，在全球各地廣開連鎖義大利餐廳的英國型男名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver），驚傳因投資不足、新餐廳選址不佳，以及經營成本太高等而債台高築，積欠銀行、房東、食材供應商等約七一五○萬英鎊（約二十九．六億台幣）債務，甚至積欠員工薪資二二○萬英鎊。

積欠薪資、貨款與房租 將關閉12家餐廳

不過，傑米奧利佛公司聲明強調，已和債權人達成協議，餐廳員工和供應商都可以拿到錢，將繼續提供顧客高品質的服務、美食及用餐體驗；「我們有信心，新成形的結構將創造成長及營收。」

中央社報導，傑米奧利佛從烹飪節目起家，之後呼籲改善英國學校飲食，並推廣有機食品，知名度大增。他在英國擁有二十五家連鎖餐廳，海外二十八家，包括台灣，還著有多本暢銷食譜。

「太陽報」報導，傑米奧利佛的公司去年虧損一千萬英鎊，為了不讓餐廳王國崩盤，他甚至懇求房東降低房租。傑米奧利佛的債權人九日開會，決定減租三成，但為了公司重組，傑米奧利佛的二十五家英國餐廳中，有十二家必須關門，估計將造成四五○人失業。

據報導，四十二歲的奧利佛和妻子的身家約一．五億英鎊（約六十二億台幣），兩人和五名子女住在價值千萬英鎊的豪宅，卻連一千英鎊的帳單都付不出來。傑米奧利佛去年就關閉六家餐廳，據稱是因為英國脫離歐盟造成英鎊疲軟，導致從義大利進口食材的成本提高。

傑米奧利佛的餐廳近年來在網路上屢有負評，也有前員工抱怨工資低又操勞，說他是「慣老闆」。不過，即便傑米奧利佛餐廳財務狀況惡化，也不會影響他的個人資產。