馬爾地夫內鬥 中印扮藏鏡人

2018-02-13

朝野對立

〔編譯孫宇青／綜合報導〕印度洋島國馬爾地夫近期的政治內鬥中，反對派疾呼印度介入相助，總統雅門（Abdulla Yameen）則向中國求援。分析指出，這場風波已不僅是馬爾地夫內部的朝野對立，更涉及該國今後將延續傳統、以印度馬首是瞻，抑或是在貿易誘因下，轉向與中國結盟，中、印兩國在印度洋的戰略競爭將愈演愈烈。

中印競逐印度洋影響力

馬國總統雅門近日因不服最高法院判決釋放政治異議者，宣布國家進入緊急狀態，並下令逮捕兩名大法官。美國、印度和英國均發聲譴責，而雅門的主要政治對手、流亡海外的前總統納希德（Mohammed Nasheed），更呼籲印度指派「軍方特使」親赴馬國協助解決危機，迫使雅門緊急派員前往中國、巴基斯坦和沙烏地阿拉伯等「友好國家」，說明政府立場並尋求支持。

英國廣播公司（BBC）指出，馬爾地夫自一九六五年脫離英國獨立以來，便與鄰國印度建立密切關係，甚至在外交政策上主打「印度優先」。事實上，印度除了為僅有千餘名武裝部隊的馬國提供國家安全協助，也一直是馬國的最大貿易夥伴，在經濟上給予大量援助，並在軍事、文化、醫療衛生、電信等層面有頻繁交流，馬國堪稱印度的「後花園」。

前總統納希德：中國正在買下馬爾地夫

然而，雅門一三年上台後，推翻前任總統納希德奠定的民主成果。例如，逼迫政治對手流亡或鋃鐺入獄，以及限制言論和集會自由等。隨著中國崛起，成為馬國最大觀光客來源，兩國去年簽訂「中馬貿易協定」後，馬國更成為中國「一帶一路」倡議的要塞，中國企業大舉投資馬國，馬國則向中國打開商品和服務市場大門。納希德批評，「中國正在買下馬爾地夫」。

美聯社分析，若納希德為主的反對派在這場風波中佔上風，馬國將重新靠向印度，因此北京正審慎觀察馬爾地夫情勢發展。另一方面，在美國和日本支持下，印度總理莫迪積極爭取在印度洋的政治優勢，而為達此目標，馬爾地夫的角色愈加重要。澳洲國立大學國家安全學院印度洋戰略專家布魯斯特（David Brewster）指出，印度最憂心的，正是如何削減中國在馬國的影響力。