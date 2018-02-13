樂施會爆召妓醜聞 英揚言砍補助

2018-02-13

〔編譯茅毅／綜合報導〕全球知名的救援團體「樂施會（Oxfam）」被英國「泰晤士報」踢爆，其海地分部主管哈威梅倫（Roland van Hauwermeiren）曾在該會租用的別墅召妓；「週日泰晤士報」進一步揭露，除樂施會外，英國紅十字會等慈善團體工作人員中，過去一年有一百二十多人被控性騷擾。英國國際開發大臣摩丹特（Penny Mordaunt）表示，正致函所有獲英國政府補助的援助機構，處理性侵犯案時，必須做「道德表率」，否則政府將停止補助。

歐盟跟進施壓

歐盟十二日也跟進，強調對非政府組織的不當行徑採零容忍政策，要求樂施會解釋海地一案；若有違道德，歐盟也將刪減補助。在龐大壓力下，樂施會副執行長勞倫斯（Penny Lawrence）十二日宣布辭職。

據報導，二○一○年海地遭強震侵襲後，現年六十八歲的哈威梅倫等七名在海地首都太子港附近地區服務的樂施會人員，被控在一一年犯下召妓、經營妓院和下載色情影片等不當行為，對象是造成逾廿萬人喪生的海地震災或其他災害的倖存者。

摩丹特十一日指出，樂施會上個會計年度共接受英國政府三二○○萬英鎊（約十三億台幣）的補助款，但這類海外救援團體的性剝削事件「極度卑劣」，若不遵守新的檢討程序，英國政府將削減其海外工作的補助款。歐盟去年共提供樂施會逾兩千五百萬歐元（約九．一億台幣）補助，二○一一年則補助該會在海地的活動一七○萬歐元。

樂施會已坦承部分指控，承諾進行內部檢討及改革，該會董事長湯姆森（Caroline Thomson）十一日也發表聲明致歉。然而泰晤士報還揭露，該會多年來企圖掩蓋民眾對其人員劣行的舉發，讓哈威梅倫得以「安全下莊」退休。另據「衛報」報導，哈威梅倫不只在海地，還被控在查德召妓。