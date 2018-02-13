美明年預算赤字 恐飆破29.5兆

2018-02-13

白宮遞交預算書 挨轟違背共和黨消除赤字的施政目標

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普十二日公布二○一九財政年度的聯邦政府預算大綱，針對基礎建設、邊境安全、鴉片類藥物成癮、退伍軍人醫療保險等層面，規劃高達四兆美元（約一一八兆台幣）預算，但除了被質疑聯邦政府出資比重太少，更被砲轟違背共和黨消除預算赤字的目標，連同此前通過的減稅和增加開支法案，明年度的聯邦赤字可能衝破一兆美元（約二十九．五兆台幣）。

1.5兆美元基建 聯邦僅出資2千億

白宮行政管理與預算局（OMB）表示，川普的年度預算藍圖中，基礎建設佔一．五兆美元，其中兩千億美元（約五．九兆台幣）由聯邦政府出資，其餘款項則由地方政府籌集；另將投入兩百三十億美元於邊境安全，包括美墨邊境圍牆及移民法執法之用：一百三十億美元將用於鴉片類藥物防範、治療和長期復元；另有八百五十五億美元用作退伍軍人的醫療保險支出。

雖然預算中也指出，聯邦政府將推動一系列遏止浪費性開支的改革措施，設法在十年內削減約三兆美元的赤字，但華府智庫「聯邦盡責預算委員會（CRFB）」分析，若加上去年底川普簽署立法的大規模減稅法案，以及國會九日同意聯邦政府未來兩年增加三千億美元預算所可能產生的赤字，聯邦政府下一年的預算赤字可能飆破一兆美元，且往後的年度赤字亦都會超過一兆美元。

這項預算提案將被送往國會，而川普九日才簽署國會共和、民主兩黨議員商定的一項四千億美元預算案，提高未來兩年聯邦政府支出上限。根據這項協議，未來兩年將可增加三千億美元的國內支出，包括一六五○億美元的國防開支，以及一三一○億美元的非軍事國內支出。

華郵示警：聯邦政府負債高達20兆美元

華盛頓郵報指出，部分統計顯示，聯邦政府目前的負債已達約二十兆美元，而以財政保守主義著稱的共和黨，一直希望消除長期累積的聯邦預算赤字，但白宮提交的新預算計畫顯然放棄了這項目標。

一般來說，執政者會在經濟表現強勁時嘗試縮減赤字，但白宮和國會近幾個月卻反其道而行，在失業率降低、經濟成長之際，放任赤字擴增。

華府智庫「預算與政策優先中心（CBPP）」總裁葛林斯坦（Robert Greenstein）認為，川普可能會在預算計畫中提出一連串經濟表現的「預測數據」，指稱美國經濟在可預見的未來將會高速成長，但此舉只會使赤字嚴重的程度失焦，未來數年赤字上升的程度，可能比川普政府提出的數字更加龐大。