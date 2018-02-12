上門處理家暴 美2警中彈殉職

2018-02-12

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國俄亥俄州首府哥倫布市郊十日發生警方值勤時遇害身亡的悲劇，兩名回應報案電話上門處理家暴案的員警慘遭槍擊，一人當場死亡，另一人送醫後不治，槍手已遭拘捕，行兇動機還在調查。這起員警殉職事件也驚動美國總統川普，特地推文表示哀悼。

本案發生在哥倫布北郊的魏斯特維爾市（Westerville），不明人士在當地時間十日午後撥打九一一電話報案，但隨即掛斷。卅九歲的裘林（Eric Joering）與五十四歲的摩瑞利（Anthony Morelli）等兩名員警，因而趕赴報案電話登記地址一探究竟，才剛敲門便遭人開槍攻擊；儘管其中一人試圖反擊，但為時已晚：從警十七年的裘林當場死亡，從警長達卅年的摩瑞利則在送至俄亥俄州立大學魏斯克納醫學中心後不治。

警方稍後表示，稍早掛斷的報案電話與家暴有關；襲警嫌犯也中彈並送醫治療，情況危急。目前並不清楚住在案發民宅的卅歲男子昆汀．拉瑪爾．史密斯（Quentin Lamar Smith）是否就是嫌犯，但法庭文件顯示，有家暴史的史密斯曾因持槍行竊而入獄三年，妻子坎蒂絲指控曾被威脅若想離開，就會先殺了她與女兒再自殺；坎蒂絲還試圖取得保護令，警方也曾上門處理家暴。

這是魏斯特維爾市警隊首度有員警殉職。該市警察局長摩比茲在記者會上噙淚盛讚兩名殉職員警盡忠職守，是「真正的美國英雄」。俄州州長凱希克稱兩名員警之死是全俄州的可怕悲劇。川普則推文轉發魏斯特維爾市宣布員警殉職的推文，並表示哀悼。