俄客機起飛不久即墜毀 71人全罹難

2018-02-12

〔編譯茅毅／綜合報導〕俄羅斯塔斯社（TASS）報導，一架俄國國內線的「薩拉托夫航空公司（Saratov Airlines）」所屬安托諾夫148型（An-148）飛機，十一日在首都莫斯科郊區的拉緬斯科耶（Ramensky）區墜毀，機上七十一人全罹難。目前仍不清楚事故原因，俄國交通部正研判包括天候與人為疏失在內的各種可能性。檢方已對此展開調查，俄國總統普廷也下令成立「特別委員會」。

該架客機共載有六十五名乘客和六名機組人員，目的地為與哈薩克交界的俄國奧倫堡（Orenburg）地區奧爾斯克市（Orsk），從莫斯科第二大的杜莫迪多沃機場起飛後，不到十分鐘（一說為兩分鐘）就在雷達上消失。塔斯社引述消息人士的話指稱，已發現該機殘骸，但未發現生還者。據報導，墜機地點附近阿古諾佛村（Argunovo）的目擊者表示，看到一架燃燒的飛機從天而降。

俄國「國際傳真社」報導，該機殘骸散佈的範圍很廣。俄國近日降雪量創新高，能見度不佳，從俄國國營電視台畫面看來，雪中可見該機部分殘骸。該機機齡七年，一年前由薩拉托夫公司從另一家俄國航空公司購入。救援機構聲明說，由於墜機地點路況不佳，逾一五○名搜救人員只能徒步前往。

俄國航空公司的飛機老舊，且常在惡劣狀況下飛航，故墜機事故頗為常見。二○一六年十二月，一架搭載俄國知名「紅軍歌舞團」的軍機，從黑海度假勝地索契起飛後墜毀，機上九十二人全部罹難。同年三月，一架廉價航空「杜拜航空」客機在惡劣天候下試圖降落俄國南部頓河羅斯托夫時墜毀，機上六十二人均未逃過鬼門關。