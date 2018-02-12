日實驗性藥物 治流感1天見效

2018-02-12

阻止病毒酶作用 使之無法增殖

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕總部位於大阪的日本鹽野義製藥公司預定今年推出一款只須一劑、一天見效的抗流感藥物。鹽野義製藥表示，該款藥錠能快速有效地抑制病毒增殖、消滅病毒，還能降低流感傳染的風險。該款新藥本月初已進入日本厚生勞動省審批程序，預定三月獲得正式批准，待藥價決定後，最快五月上市。此藥對於Ａ型與Ｂ型流感病毒都具有療效。

對A型與B型流感病毒都有療效

鹽野義製藥的這款新藥，不同於過去抗流感口服藥物的藥理機制，它能阻止病毒酶發揮作用，讓病毒無法增殖，而非僅是將病毒阻絕在細胞內，降低病毒對其他細胞的影響。相較於目前常用的抗流感藥物「克流感（Tamiflu）」，必須每日服用兩次、連續服用五天，在美國及日本病患身上實施的最新人體臨床試驗顯示，新藥只須服用一錠，就能在廿四小時內見效。

借鏡對抗HIV病毒研究

擁有一百四十年歷史的鹽野義製藥，逾十年前開始研究新型流感藥物，至今已研發出近兩千五百種成藥。鹽野義製藥的科學家借鏡研究「人類免疫缺乏病毒（HIV，俗稱愛滋病毒）」的知識對付流感病毒，成功研發出藥效更快、更好的抗流感藥物。

鹽野義製藥上月證實，已向美國食品藥物管理局（FDA）提交該款名為「走符路薩（ゾフルーザ，暫譯）」的抗流感新藥申請，爭取明年上市。該款新藥的全球預估銷售規模約每年十億美元（約二九五．六七億台幣），鹽野義製藥預期該藥將成為全球抗流感的基礎藥物。

世界衛生組織本月更新的全球流感疫情報告顯示，近期北半球溫帶地區流感活動度維持在高水平，南半球溫帶地區維持在季節間水平，全球流感病毒型別以Ａ型與Ｂ型為主要流行株。

北美洲流感活動度處高峰期，加拿大Ｂ型比例持續增加並高於往年同期，美國流感住院率已達二○一一年以來同期最高；歐洲、北非流感活動度維持高水平；西亞流感活動度持續上升；東亞活動度處高峰期。