白宮兩幕僚被控家暴閃辭 川普代喊冤

2018-02-12

〔編譯茅毅／綜合報導〕兩名被控家暴的白宮幕僚先後於七日、九日閃辭，美國總統川普十日推文批評，「僅僅一個指控，有人的生活就遭粉碎和毀壞」，質疑「難道『正當法律程序（即不能未審先判）』已不復存在？」報導指稱，川普的推文似乎顯示，對其幕僚因「區區指控」而被迫去職不以為然，除將矛頭對準近來興起的反性侵暨性騷擾運動「我也是」（#MeToo）外，並呼應此前否認自己涉及多起性騷擾或性侵的指控。紐約時報報導，川普的態度及立場，與美國當前主流看法背道而馳。

質疑未審先判 表示幕僚「無辜」

白宮祕書波特的兩名前妻公開指控他家暴，他回應相關指控「可恥」且「完全不實」，並於七日請辭。接著，白宮文膽索倫森也被控家暴，並於九日請辭。對此，川普十日推文指稱，相關指控「有真有假」、有新有舊，但對「某些遭誣指的人而言，無法獲得彌補，生活與職涯都掰了」，正當法律程序何在？

川普九日對突然被通知前往白宮採訪的記者說，波特在白宮的工作表現「傑出」，「希望他有一片錦繡前程、鵬程萬里」。川普還不忘提醒記者，波特「無辜」。據稱白宮幕僚長凱利因處置失當，仕途堪憂。兩位經常與川普談話的人士透露，川普對凱利太晚讓他知道波特被控家暴一事而惱怒，對於凱利竟企圖「蒙蔽」他，以及凱利近來對移民議題的「煽動性」言論均感失望。

包括因被控性騷擾而於去年十二月角逐阿拉巴馬州聯邦參議員補選意外落選的共和黨人士摩爾、已故的「福斯新聞（Fox News）」高層艾爾斯，以及該台脫口秀主持人歐萊利在內，川普曾數度力挺被控性騷擾或性侵的男性友人或同僚，為他們抱屈，也鮮少對提出相關指控的婦女表達同情。

紐約州民主黨聯邦參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）也推文指出，川普的言行顯示他不尊重女性，他不相信性侵受害者，性侵害與家暴的受害婦女，每天的生活也遭粉碎；若他想對逾十二名指控其性侵的婦女講正當法律程序，那「我支持明天就舉行國會聽證會」。