金正恩倡峰會 北韓官媒卻未提

2018-02-12

〔編譯劉宜庭、管淑平／綜合報導〕北韓勞動黨中央委員會第一副部長金與正，十日轉交胞兄金正恩的親筆信給南韓總統文在寅，邀請文在寅前往平壤舉行兩韓領袖峰會。不過，北韓官方「朝鮮中央通信社」十一日對此隻字未提，僅指出金與正「禮貌地」轉交私人信件，並向 知會胞兄的「意思」，但未詳述是什麼「意思」。

文在寅陪金與正觀看演出

率團參加平昌冬季奧運會的美國副總統彭斯，近日一再警告平壤，不要利用冬奧傳達的訊息和形象來進行宣傳。彭斯九日重申，除非北韓同意展開終止核武計畫的協商，否則美國反對兩韓會談。彭斯十日搭機返美時堅稱：「美國、南韓和日本的意見完全一致。在北韓放棄核武和彈道飛彈計畫前，美日韓將持續在經濟和外交上孤立北韓。」

與此同時，文在寅夫婦十一日晚間陪同金與正，以及北韓冬奧高官團團長金永南，一同在南韓首爾國立中央劇場觀看由金正恩緋聞前女友玄松月領導的「三池淵管弦樂團」演出。這是北韓冬奧高官團訪韓三天期間，第五次與文在寅會面。演出結束後，北韓高官團前往仁川機場，搭乘金正恩專機「蒼鷹一號」返回北韓。

根據華盛頓郵報報導，金與正打扮清新脫俗，又謙虛有禮，不時面帶笑容，顛覆南韓民眾對於北韓權貴的想像，擄獲人心，南韓電視台甚至將金與正和美國總統川普長女伊凡卡相提並論。前美國中央情報局（CIA）朝鮮半島分析員、現任華府「戰略與國際研究中心」（CSIS）兩韓問題專家泰瑞（Sue Mi Terry）也同意，基於金氏家族血統，以及推銷國家的絕佳能力，金與正堪稱是「北韓伊凡卡」。

分析家也指出，北韓在冬奧的外交手段，是為了削弱國際制裁力度，動搖美韓同盟關係。南韓主要反對黨「自由韓國黨」發言人張在原警告，任何不是以無核化為先決條件的會談，只會讓北韓爭取到更多發展核武的時間。

日本「讀賣新聞」也在社論中指出，無關朝鮮半島無核化的會談毫無意義，「文在寅應該自己促成半島無核化，而非仰賴美國和北韓談判」。白宮官員則表示，美韓兩國正就此密切溝通，將以一致口徑應對平壤。