民主黨版通俄門備忘錄 川普封殺

2018-02-11

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普九日以恐導致國安疑慮為由，決定不公開一份由眾議院情報委員會民主黨人撰寫、與通俄門調查有關的備忘錄，令企圖藉由該備忘錄與稍早公布的共和黨版備忘錄互別苗頭的國會民主黨人大為不滿。

白宮法律顧問麥甘致函國會聯邦眾議院情報委員會，以民主黨版備忘錄內含諸多應列為機密與特別敏感段落、部分內容「會在國安與執法權益上造成特別重大的疑慮」為由，不同意公開該備忘錄。眾院情報委員會五日表決通過同意公開民主黨版備忘錄，依法川普必須在表決後五天內完成審閱備，以決定是否要以國安為由阻止公布，結果果然被川普封殺。

眾院少數黨（民主黨）領袖裴洛西稱川普此舉是厚顏無恥地企圖向美國民眾掩蓋通俄醜聞真相，以及是危險與鋌而走險掩蓋模式的一環……「總統顯然想要隱瞞些什麼」；看過兩個版本的備忘錄所根據的機密資訊的民主黨聯邦參議員范士丹也說，同意公開共和黨版備忘錄的川普卻不願公開民主黨版備忘錄，是最糟糕的偽善。

但包括川普在內的共和黨人反駁，民主黨版備忘錄未能公諸於世的關鍵在於必須進行修改。眾院情報委員會主席、即共和黨版備忘錄撰稿人努尼斯說，連司法部與聯邦調查局（ＦＢＩ）都不鼓勵公布民主黨版備忘錄他一點也不意外，民主黨人應該接受司法部的建議對備忘錄進行技術性修改，以便使之能解密與公諸於世。川普曾就民主黨版備忘錄與白宮法律顧問辦公室、ＦＢＩ局長瑞伊以及司法部官員討論。

眾院情報委員會民主黨人編纂這份備忘錄的目的，在於反駁由同一委員會共和黨人編纂、稍早已獲川普同意公佈的備忘錄；共和黨版備忘錄指稱，司法部與ＦＢＩ在通俄門調查上濫權，有反川普的政治傾向，但遭司法部與ＦＢＩ反駁正確性存有「重大疑慮」。華盛頓郵報指出，白宮發言人桑德絲女士曾在眾議院情報委員會表決通過公布民主黨版備忘錄時保證會一視同仁，白宮審閱民主黨版備忘錄程序會比照稍早的共和黨版備忘錄，未料兩份備忘錄的結果卻大不相同。