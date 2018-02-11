F16遭敘國擊落 以軍空襲報復

2018-02-11

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕以色列十日宣稱一架自敘利亞起飛的伊朗無人機「侵入」以國領空，隨即出動八架戰機對敘國發動空襲；敘軍展開發射多枚防空飛彈反制，擊中一架F-16戰機，導致其墜毀在以國北境耶斯列谷地，兩名飛行員彈射逃生，但有一人受到重傷。以軍隨後再對敘國發動「大規模」報復空襲，鎖定十二處敘國和伊朗軍事設施；這是敘國自二○一一年爆發內戰以來，以國和伊朗之間最嚴重的衝突事件。

這是以軍首度公開承認攻擊敘國境內的伊朗目標。以軍發言人康里克斯（Jonathan Conricus）十日表示，敘國和伊朗「玩火」，以國並非是在尋求戰爭升級，「此為伊朗近幾年來，對以國主權最囂張及嚴重的侵犯，這也是為什麼我們會採取如此嚴厲回應的原因」。以軍宣布針對敘國境內十二處目標發動大規模空襲，其中包括三處敘軍防空作戰系統、四處伊朗在敘國境內的軍事設施。

以軍聲明指出，戰鬥直升機十日在約旦邊境、以國貝特謝安（Beit Shean）攔截到一架正在執行軍事任務的伊朗無人機，以軍遂鎖定敘國境內的伊朗無人機控制系統進行反制，卻遭到敘軍防空飛彈「大規模反擊」，造成以國一架F-16戰機直接墜毀在以國北境耶斯列（Jezreel）谷地，兩名飛行員跳傘逃生。若確定是遭敘軍飛彈擊落，這將是以國空軍自一九八二年以來，首度在戰鬥中折損戰機。

不過，伊朗外交部發言人卡塞米（Bahram Qasemi）十日駁斥伊朗無人機入侵以國領空的說法，稱其「荒謬可笑」，並聲稱伊朗在敘國境內沒有基地，僅有軍事顧問。敘國軍方則聲稱，飛彈擊中多架以機。

敘利亞人權觀察組織指出，以色列十日黎明起，空襲首都大馬士革西南方郊區、荷姆斯東部郊區，期間達數小時。自從以色列在一九六七年六日戰爭中從敘利亞奪下戈蘭高地迄今，由於領土爭議沒有解決，雙方技術上仍處於戰爭狀況。

對此，俄羅斯外交部十日表示關切，呼籲各方克制，避免導致情況更加複雜，強調駐敘俄軍受合法政府所託，打擊恐怖份子，絕不容許他們的生命安全受到威脅。