眼線多監控嚴 北韓團員難脫北

2018-02-11

〔編譯周虹汶／綜合報導〕北韓平昌冬奧代表團陣容浩大，與會五百人包括運動員、表演者、啦啦隊、記者與官員。過去北韓運動員曾有叛逃案例，但美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）指出，這次北韓團員受到嚴密監視，加上叛逃會連累家人，想要「脫北」恐非易事。

過去運動場上的脫北案例包括：一九九一年參加西班牙世界柔道錦標賽的北韓男子柔道運動員李昌壽脫隊到南韓駐德國柏林大使館請求政治庇護，以及北韓國家女子冰球隊員黃寶英一九九七年隨家人經中國逃到南韓。

廿餘歲受北韓已故領導人金正日欽點而入選啦啦隊的○六年脫北者韓瑞熙告訴ＣＮＮ，「北韓代表團，一向由三部分組成。黨員、安全人員及行政人員。這次也會一樣。」

雖然南韓不許北韓保安人員一併入境，但一名脫北警官向ＣＮＮ透露，北韓監視當然是秘密進行，情報官員通常以助理職員身分混入場內，不僅明目張膽在公開賽事大規模監視自家選手，私下更如影隨形，不讓他們單獨待在房間，連上個廁所都要跟，更一併關注交談對象。而事實顯示，北韓選手入住的江陵市奧運村三樓，以國際奧林匹克委員會核可及南韓政府特准的北韓國旗蓋住整扇窗，疑似刻意不讓外人窺見裡頭動靜。

另一方面，北韓人已在當局鼓勵下養成告發天性，見親友可疑行為一律舉報；除了叛逃者家屬必遭株連，若曾見脫北者有異常舉動卻沒揭發，全體啦啦隊員都會受到懲罰，因此這回參加平昌冬奧的北韓啦啦隊員不太可能輕舉妄動。至於待在客貨兩用船「萬景峰號」的北韓藝術表演團，團員「背景良好」且擁護北韓政權，更不會有叛逃想法。