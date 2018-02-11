金正恩邀北訪 文在寅:創造條件

2018-02-11

金與正進青瓦台 轉交金正恩親筆信

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓總統文在寅十日在總統府青瓦台會見來訪的北韓領袖金正恩胞妹金與正，金與正轉交金正恩親筆信，邀請文早日訪問北韓，這是自二○○九年八月，北韓派代表團赴青瓦台參加南韓前總統金大中的喪禮以來，相隔八年半北韓人士再度造訪青瓦台，也是北韓金氏家族直系成員首度進入青瓦台，文特地以朝鮮王朝時期的行政區劃「朝鮮八道」各地美食，款待金與正等四位北韓高層級代表團成員。

金與正十日在訪賓簿上留言寫道，「盼平壤與首爾在我們同胞的心中變得更近、統一繁榮的未來更進一步」，金除轉交其胞兄致文的信函，還轉達金正恩邀文訪問北韓的口信，金正恩在信中表示，有意儘快與文會面，正式邀文擇期訪問北韓，文則以「今後要創造條件，促成訪問北韓之行」，金正恩以北韓國務委員長的頭銜署名，並稱其胞妹為「特使」。

北韓黨媒大幅報導冬奧 稱文為總統

文十日罕見登上北韓勞動黨黨媒「勞動新聞」，該報大幅報導冬奧消息，內頁照片中，有四張可見文的身影，亦罕見稱呼文為總統，而非其常用的「執政者」或其他頭銜。

北韓高層級代表團中，最主要的四位團員—北韓憲法上「國家元首」金永南、金與正、祖國和平統一委員會委員長李善權和國家體育指導委員會委員長崔輝，十日與文在寅在青瓦台進行午餐餐敘。韓聯社報導指稱，雙方在友好氣氛下進行對話，文藉機提到，為推動兩韓關係發展，需北韓與美國儘早對話，盼平壤為此採取更積極態度。

青瓦台端出以朝鮮半島各地美食為主的特色菜單，以平昌郡所在的江原道特產明太魚乾為主要食材，還有北韓式白泡菜和全羅道麗水芥菜泡菜，甜點為忠清道天安的胡桃餅、慶尚道尚州的柿餅，搭配濟州島漢拏山燒酒。

當晚由統一部主辦的晚宴中，金與正被南韓江原道知事崔文洵問到對首爾的感想時，初來乍到的她答道「並不感到陌生」。

另外，文九日就與來訪的日本首相安倍晉三在江原道舉行峰會，安倍建議南韓不應延後與美國的聯合軍演時，文回以此事涉及南韓主權和內政問題，日相不宜有所評論。北韓官媒十日抨擊美國副總統彭斯「可恥」且「高傲」，違反奧運精神，彭斯也以推文回擊，稱北韓把參加冬奧當作「宣傳把戲」。

近來兩韓關係雖看似有所改善，但美國智庫「外交關係協會」主任史奈德分析，文這次的賭注很大，一旦其外交斡旋無法把美國與北韓拉在一起，隨著冬奧落幕，將限縮南韓的操作空間，美國總統川普與文的分歧將被放大，亦可能造成美國與北韓的衝突檯面化。