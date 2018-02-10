緬甸血洗羅興亞 有圖為證

2018-02-10

〔編譯陳正健／綜合報導〕路透旗下兩名緬甸記者瓦隆（Wa Lone）和喬索歐（Kyaw Soe Oo），去年十二月十二日因報導緬甸羅興亞穆斯林處境而被逮捕起訴，面臨十四年刑期。由於緬甸政府始終無視國際要求放人的呼聲，路透九日公布這兩名記者當時正在調查的若開邦因定村（Inn Dinn）屠殺案報導，證明緬甸軍方和佛教徒當時以刀砍或槍擊處決十名羅興亞穆斯林，並將其屍體丟棄於大型墳場。為此，美國國務院要求緬甸當局進行可信調查，並且釋放上述兩名記者。

報導指出，屠殺陳述是依據佛教徒村民、安全人員、死者親戚的證詞。照片顯示，十名羅興亞人在行刑前雙手遭到反綁、跪坐在地，隨後被棄屍坑裡。多名佛教徒在受訪時承認，他們焚燒羅興亞穆斯林的房屋、將其殺害並且埋葬屍體。

這是首度有安全人員在證詞中指稱，緬甸軍方及準軍事部隊在若開邦涉及縱火和謀殺。聯合國曾譴責此等行為視同種族滅絕，但緬甸堅稱其「清除行動」是對武裝份子攻擊的合法回應。去年八月，羅興亞武裝份子於多個警哨殺害警員，引發軍方鎮壓，迄今有將近六十九萬羅興亞人越境逃往孟加拉。

不過，路透引述目擊者的陳述，羅興亞武裝份子在因定村屠殺前沒有發動重大攻擊。報導揭露前，緬甸政府發言人曾強調，若有強力可靠的施暴原始證據，緬甸當局將著手調查，依法處理；但在報導公布後，媒體尚無法取得緬甸的官方回應。

針對路透報導，英國工黨議員艾琳．可汗受訪時指出，她去年曾在孟加拉羅興亞難民營擔任醫生，路透的報導與她的所聞一致。美國國務院發言人諾爾特回應說，緬甸當局有迫切之需，配合對若開邦暴行進行獨立且可信的調查，以提供更詳盡的事件全貌、說明受害者身份、澄清侵犯及違反人權的責任歸屬。