相隔50年 加潛艦再巡西太平洋

2018-02-10

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕在北韓核武危機方興未艾之際，加拿大柴電動力潛艦契科提密號（Chicoutimi，見圖，法新社檔案照）將執行近半世紀以來，加國首次的西太平洋巡航任務，以遏阻違反聯合國制裁北韓的行動，該任務彰顯出加國對維持區域和平與安全的承諾。

儘管契科提密號的巡航在一年前就排定，不過該任務的執行正值美國與其盟國上月在溫哥華達成協議，同意採取包括海軍安全任務等更強硬措施，遏止北韓規避制裁。

契科提密號指揮官魏雷（Stephane Ouellet）表示，該潛艦將以五週的時間從卑詩省埃斯奎莫爾特基地航行至巡航區，進行近兩百天任務，並將停泊於日本與關島，至於確切巡航地點，則屬機密。加拿大海軍發言人唐諾利則指出，契科提密號正參與該區「巡航及與外國海軍的軍演」，不過，「不會從事平昌冬奧任何的奧運安全工作」，也不會「直接涉及」北韓制裁的落實。

契科提密號的主要任務是在水下追蹤商船與軍艦蹤跡，並觀察船對船貨物轉運等可疑活動，違法船艦不會發現它們已被盯上。加國海軍擁有四艘二手潛艦，全是向英國購買，搭載五十八名官兵的契科提密號二○○四年從英國前往加拿大途中，船身失火，造成一名水手喪生，此後該潛艦鏽蝕、焊接問題叢生，不得不進行大幅整修。契科提密號向來在大西洋與太平洋海岸執行取締非法捕魚等任務。