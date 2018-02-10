中梵主教協議 陳日君批醜陋

2018-02-10

〔編譯周虹汶／綜合報導〕長年支持香港民主運動並反對中共干預宗教自由的天主教香港教區榮休主教陳日君（見圖，路透），九日接受香港廣播電台「Ｄ一○○」專訪，狠批近日盛傳中梵已達協議且可能近月簽定的主教任命框架，認為那非當今羅馬天主教宗方濟各本意，而是有心人士基於「虛榮」而「狡猾」做出的「妥協」，卻「拋棄」了忠於教宗但受中國當局迫害而轉入地下的中國境內天主教會，直逼他們「進入鳥籠」，整件事「醜陋」無比。

陳日君指出，讓中國挑選主教但名義上保留教廷任命權，這些有心人目標是中梵建交，他雖不完全反對後者，但無法接受當前妥協條件，尤其對方促成理由可笑，以為「以前做這麼多年都做不到，現在他們做到」，一切「是為了虛榮」。陳日君相信方濟各被蒙在鼓裡，他才會出聲抗議；但若真是教宗授意且最後簽下協議，他將就此住嘴、「被動配合」，也呼籲香港教徒屆時把不順心的事當耳邊風。

現年八十六歲的陳日君直言，並不擔心連番言論讓自己陷入險境，反而自認「我的處境最有利，我在香港不會『被消失』」。

不過，梵蒂岡新聞室主任伯克上月卅日聲明澄清過，「與中國正在展開的對話進程」，方濟各全數知悉；梵蒂岡國務卿帕羅林隔日也不否認「正在展開的談判」，還引前教宗本篤十六世○七年致中國天主教徒信中所言，強調「與合法的政權持續衝突是不能解決現存問題的」，並保證「教會絕對不會忘記中國天主教徒的磨難與痛苦」。

但陳日君五日透過部落格批判下屆教宗熱門人選帕羅林是「少信德的人」，質疑「他懂什麼是真正的苦痛？」更點出他「斷章取義」引用前教宗之語，因他隻字不提本篤十六世同信所言，「當政權不恰當地干涉教會的信仰問題和教律時，我們亦不能就此屈從」。