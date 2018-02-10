彭斯拒絕握手 美朝互動冷冰冰

2018-02-10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕率領美國代表團參加南韓平昌冬奧的美國副總統彭斯，九日在冬奧歡迎晚宴上與北韓憲法上的「國家元首」金永南短暫碰頭，但雙方明顯避免面對面接觸，且彭斯五分鐘後即離場，凸顯美朝互動冷若冰霜。

彭斯較晚抵達歡迎晚宴，原本是要和南韓總統文在寅拍照後就離開，但文在寅要求他「來跟朋友打聲招呼」，隨後彭斯和所有貴賓都握了手，就是跳過金永南，而且只停留五分鐘就離開。反觀日本首相安倍晉三，則是和金永南握了手並短暫交談，表達對北韓核武問題和被綁架日人的關切。

雖然青瓦台發言人尹永燦解釋，彭斯與美國選手有餐聚，才會提前離開，並非「杯葛晚宴」。不過，稍後在冬奧開幕式上，彭斯起身歡迎美國隊選手進場時，坐在他身後的金永南和北韓領導人金正恩的胞妹金與正表情冷漠，沒有露出一絲笑容，雙方也不見任何互動。

彭斯繼八日與文在寅會晤，重申雙方將以最大程度施壓北韓，促使平壤重回棄核談判後，九日稍早在南韓平澤市美軍基地接見四名遭到北韓凌虐而叛逃的「脫北者」，並參觀二○一○年疑似遭北韓以魚雷炸沉、四十六名南韓官兵殉職的「天安艦事件」紀念館時，再次強調北韓政權一直以來「囚禁、凌虐人民，且讓人民一貧如洗」，如今企圖利用參加冬奧博取全球好感，「我們必須確保外界了解真相」。

對於文在寅積極打造「和平冬奧」，欲將與北韓的體育互動升級為政治對話，彭斯未在公開場合加以批評。但美方官員透露，彭斯八日與文在寅會談時，曾私下針對文此時對北韓的安撫態度表達憂心。