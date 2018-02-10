金正恩妹抵南韓 冬奧失焦

2018-02-10

傳金與正將邀文在寅訪平壤

〔編譯茅毅／綜合報導〕在南韓平昌郡舉行的冬季奧運九日晚間舉行開幕式，南、北韓選手舉「統一旗」共同入場，使「和平冬奧」飄散濃濃政治味。當日從平壤搭乘專機抵達仁川國際機場，展開三天訪問的北韓憲法上「國家元首」金永南和北韓領袖胞妹金與正在內的北韓高層級代表團，則是搶足鏡頭成為焦點。據美國有線電視新聞網報導，金與正將邀請南韓總統文在寅於「今年某時」訪問平壤的「機會濃厚」，消息人士雖表示「都還沒定案」，但日期可能是八月十五日，紀念朝鮮半島於一九四五年這天脫離日本殖民統治。

文在寅今將與金與正午餐

文在寅十日將接見金與正與其他三名北韓代表團團員，並共進午餐，幾位外交消息人士表示，金與正可能於十日午餐餐敘時，向文提出訪問北韓的邀約，若果，文將成為自二○○七年以來首位訪問北韓的南韓總統。消息人士指出，安排金與正與南韓方面共進一場非正式餐會，會讓她有更多與南韓人士互動的自由。

上述專機上的北韓黨政高層，除九十歲的金永南與卅歲的北韓共產黨「朝鮮勞動黨」中央政治局候補委員、中央委員會宣傳部副部長金與正，還有該國國家體育指導委員會委員長崔輝及祖國和平統一委員會委員長李善權。文在寅派統一部部長趙明均、副部長千海成及青瓦台國家安保室第二次長南官杓接機。

李善權上月九日曾率團在板門店與趙明均領銜的代表團，舉行兩韓間暌違逾兩年的高層級會談，而為讓去年被聯合國安理會二三五六號決議列入禁止旅行和資產凍結黑名單的崔輝能出席冬奧開幕式，南韓政府七日以「有助營造以和平、外交和政治方式解決朝鮮半島情勢問題的機會」為由，請求安理會「制裁北韓委員會」暫時給予該高層級代表團全部成員豁免制裁，該委員會亦予以同意。

金與正其實並未被安理會列入制裁名單，而是被美國財政部去年以違反人權和施行審查制度為由予以制裁，安理會目前僅制裁宣傳部。美國國務院發言人亞當斯對此表示，美方正與南韓就北韓參與冬奧一事密切協調，華府將不允許北韓利用冬奧當作離間美國與南韓同盟的手段。

文在寅九日舉辦歡迎招待會，替來訪的兩百多位各國元首及政要接風，他強調，若非冬奧，全球領袖很難歡聚一堂，「今天的相聚將成為邁向世界和平的重要起點」，兩韓女子冰球隊將在比賽中團結一心，給世人留下和平及感動的記憶。接著晚間在冬奧開幕式中，文與金與正首度短暫握手致意。可直達金正恩「天聽」的金與正，一舉一動吸引南韓國內外媒體關注，部分南韓媒體對此不以為然，「文化日報」即以「黑洞」形容她，認為其喧賓奪主，掩蓋了此次冬奧的光芒。