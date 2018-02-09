洛杉磯時報求售 美華裔生技富豪接手

2018-02-09

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國報業巨擘芝加哥論壇出版公司（Tronc Inc.）七日宣布，其旗下洛杉磯時報（Los Angeles Times）將由美籍華裔生技富豪黃馨祥醫生（Dr. Patrick Soon-Shion）接手為新東家。分析指，洛時近年來經營不善，黃馨祥可望成為其救世主，但亦可能成為下一個利用媒體發聲的大亨。

黃馨祥同意支付五億美元（約合一百四十六億台幣）外加承擔九千萬美元退休金負債，成為洛時及其姊妹報聖地牙哥聯合論壇報（San Diego Union-Tribune）的所有人。黃馨祥致函兩家報紙員工，稱這項決定與他個人深切相關。他在種族隔離的南非長大，知道新聞在自由社會需要扮演之角色。身為南加州居民，他與家人看見出版業連結社群扮演的重要角色。

洛時是全美發行量第四大的報紙，但在二○○○年芝加哥論壇出版公司接手之後，讀者紛紛捨棄實體報，轉向網路新聞平台，以致報紙發行量大減。洛時近年來持續裁員，其中編輯減至四百人左右。在決定易主之前，洛時編輯室紛紛擾擾，過去六個月換了三位總編輯，並舉行投票讓記者加入工會。

對於公司易主，洛時新聞室內興高采烈，相信新老闆將好過舊東家。法律線記者瑪雅．劉推文恭賀黃馨祥，並為洛時等兩家報紙重回當地人之手喝彩。在黃馨祥接手之後，洛時不再屬於出版公司的一部份，一則能避免財務審查，二能藉其雄厚資本擴增新聞室，擴大其新聞界野心及影響力。

此前，黃馨祥早已是洛時的主要股東，其身家估計達八十億美元，扎根當地被譽為洛城首富。他曾在加州大學洛杉磯分校（ＵＣＬＡ）就讀，本身是外科醫生，創辦多家生技公司，投身慈善事業。他也是美國職籃（ＮＢＡ）洛杉磯湖人隊的股東之一，於二○一○年向前球星魔術強生買下四．五％股份。

媒體分析家指出，昔日資本家買下報紙為作為發聲工具，現今一大問題在於，黃馨祥是否會與利益保持距離，或是利用媒體影響力。亞馬遜公司創辦人貝佐斯曾於二○一三年重砸二．五億美元買下華盛頓郵報，他允許其媒體維持獨立性而廣獲好評，但其他富豪買下媒體後，罕有不公器私用。