英國研究：電子菸恐增罹患肺炎風險

2018-02-09

〔編譯陳正健／綜合報導〕歐洲呼吸道期刊（ＥＲＪ）八日發表的最新研究顯示，吸電子菸可能使肺炎病原體附著在呼吸道內層細胞，增加罹患肺炎風險。不過，該項研究未將電子菸與香菸的影響作直接比較。

英國倫敦瑪麗王后大學（ＱＭＵＬ）教授格里格（Jonathan Grigg）及其研究團隊進行三類實驗：第一，在實驗室內將人類鼻子內層細胞暴露於電子菸霧中。第二，使實驗老鼠吸入菸霧，將其暴露於肺炎細菌中。第三，研究十一名吸電子菸者的鼻子內層細胞，並與六名不吸電子菸者比較。

研究發現，暴露於電子菸霧後，呼吸道內附著的肺炎細菌量急劇增多。格里格表示，吸電子菸可能增加肺炎的感染風險。有些人認為電子菸絕對安全，或作為戒菸手段，但該研究再添證據，吸入菸霧可能有害健康。反之，尼古丁貼片或口香糖等戒菸工具，不會導致呼吸道細胞暴露於高濃度有害物質之中。

對此，認為電子菸之害遠低於傳統菸草的英國倫敦帝國理工學院教授奧彭蕭（Peter Openshaw）評論指出，這項最新研究僅提供間接證據，儘管電子菸可能增加肺炎感染風險，但這風險仍比香菸還低。

電子菸因含有較少焦油及有毒物質，被視為較安全的香菸替代品。去年十月，菸害防治期刊上的研究指出，大規模改用電子菸，可在二一○○年前避免數百萬人死於早夭。然而，許多人憂心，以無害之名作為粉飾，可能使年輕人終生尼古丁上癮。

上個月，一項美國研究發現，電子菸對體內去氧核醣核酸（ＤＮＡ）構成傷害，雖比香菸含有較少的致癌物，但仍可能增加罹癌風險。然而，該項研究也未將電子菸與香菸的影響作直接比較。