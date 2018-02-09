溫家寶家族密友 49歲女富豪被捕

2018-02-09

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國四十九歲女富豪段偉紅在去年中共舉行第十九次全國代表大會前人間蒸發，至今下落不明且原因成謎。但她與中國國務院前總理溫家寶多名至親有長年密切商業往來，早在二○一二年即點名「總理家人隱秘的財富」的美國《紐約時報》七日報導，段偉紅去年就被關押，顯示中共總書記習近平「反貪打虎」之手可能伸向溫家寶。

根據紐時一二年報導，曾自稱童年在「窮苦、動盪和饑荒」中度過的溫家寶，家人在他一九九八年成為中國國務院副總理後，紛紛雞犬升天，總資產至少廿七億美元。

紐時七日指出，段偉紅的商界友人稱她是在去年九月三日前後失蹤，失蹤前已被禁止出境。中國官方並未承認逮捕段偉紅，並不清楚她為何被捕，是否仍遭關押。

段偉紅上世紀末以「泰鴻集團」搞房地產發跡，○二年與溫家搭上後改做投資，結果雙方互助互利，「財富規模急速上升」；紐時經查也發現，該公司股東多是溫家寶親戚，或是有「鑽石皇后」之稱的溫家寶妻子張蓓莉的前同事。一二年，段偉紅也對紐時坦承，與溫家關係密切，才用溫家寶母親楊志雲的名字註冊公司；至於楊志雲等人手中持有的「中國平安」早期股份，登記在泰鴻名下，後續出售總價高達六十億美元，段偉紅通通頂了下來，自稱「我投資平安的時候，我不希望被寫出來」，「所以我讓我的親戚找到其他人來幫我持股」，但「我做的一切都是合法的。」

不過，紐時也引述另一名消息人士說法，稱段偉紅「被失蹤」一事，也可能與去年落馬的中共第十八屆中央政治局委員孫政才涉貪案有關。因段偉紅與前夫沈棟在○八年北京奧運前，拿下北京機場所在順義區搶手地皮，當地正是孫政才從政起腳處，當年爆出他拿地進貢張蓓莉換仕途風波，而他也果然一帆風順，直至去年七月遭黨處分，拔除重慶市委書記職位。