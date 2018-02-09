冬奧前大閱兵 北韓錄影播出

2018-02-09

文在寅明會晤金正恩妹

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓首度舉辦的冬季奧運於九日揭幕，北韓為慶祝其「建軍節」七十週年，八日則在平壤「金日成廣場」舉行大閱兵，北韓官媒「朝鮮中央通信社」這次罕見並未實況轉播，而是當天下午以錄影播出，從影片看來，參演的包括據稱射程涵蓋全美的「火星15」洲際彈道飛彈，北韓領袖金正恩致詞時誇稱，擁有核武的北韓乃「世界級軍事強權」。另外，南韓總統文在寅預定十日與北韓憲法上的「國家元首」金永南和金正恩胞妹金與正會晤，這將是北韓金氏家族成員首度造訪青瓦台，據韓聯社報導，屆時她極可能轉達其胞兄給文的口信。

據韓聯社引述南韓政府人士的話報導，南韓時間八日上午十一點半，北韓舉行約九十到一百分鐘的閱兵，多達五萬人在該廣場集結，包括約一．三萬名官兵，惟規模小於去年四月十五日為紀念其國父金日成冥誕「太陽節」時的閱兵，恐怕也是近年來最小的一次。

展出火星15洲際飛彈

韓聯社報導，此次閱兵中最引人注目的就是各型飛彈，包括固態燃料發射的中程彈道飛彈「北極星2」、中長程彈道飛彈火星12，以及分別於去年七月、十一月試射成功的火星14、火星15，裝載火星15的也是去年試射時首次曝光的九軸運輸舉升式飛彈發射車，但並未發現平壤至今從未發射或公開過的新型戰略武器。

金正恩和妻子李雪主現身閱兵典禮，他在致詞時要求軍隊維持最高層級的戰備，以「對抗美國及其追隨者」，不讓侵略力量侵犯北韓尊嚴和自主；「只要帝國主義和美國敵對政策持續存在」，北韓軍隊保護國家、人民與和平的任務就永不改變。

此外，青瓦台指出，文在寅預定十日接見九日來訪的北韓高層級代表團，並進行午餐餐敘，包括歷來訪問南韓的最高階北韓官員─其最高人民會議常任委員會委員長金永南及金與正，金與正現任中央政治局候補委員、中央委員會宣傳部副部長，影響力愈來愈大。另據朝中社引述北韓外交部司長趙永三的話報導，該高層級代表團無意於訪問南韓期間與美方官員會晤。

北韓代表：不會見彭斯

文在寅八日並在青瓦台會晤兼任美國冬奧代表團團長的美國副總統彭斯，文強調，冬奧乃其就任後主持的首個多邊外交活動，首爾將盡可能藉冬奧把平壤拉回朝鮮半島非核化的對話桌，在此過程中，與華府間的合作至關重要。彭斯提到，兩國議題中最重要的就是非核化，將與南韓共同致力使北韓不可逆地放棄其武器計畫。