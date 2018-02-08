人口稠密區 臭氧層破洞反惡化

2018-02-08

南極洲上空臭氧層破洞 明顯修復

〔編譯周虹汶／綜合報導〕六日登上歐洲地球科學聯盟（ＥＧＵ）旗下《大氣化學與物理學》（ＡＣＰ）期刊的最新研究指出，聯合國卅一年前主導的《蒙特婁破壞臭氧層物質管制議定書》略見成效，當初破壞格外嚴重的南極洲上空臭氧層破洞已明顯修復。不過，全球人口稠密區上空的臭氧層，卻見臭氧減少，從廿一世紀初的減少約五％，到目前又再降○．五％，對人類生存危害更劇，乃科學家始料未及。

大氣中九十％為臭氧，分佈於距海平面約十至五十公里處的平流層內；海拔廿至卅公里處濃度尤高，即臭氧層，可大量吸收太陽光中的紫外線，使地球表面生物免受其致命輻射傷害。但九十年前問世的氟氯碳化物，過去為工業產品所愛用，人類廿世紀末才驚覺它可連鎖破壞臭氧層，因此一九八五年與八七年連番制定《保護臭氧層維也納公約》及《蒙特婁議定書》加以約束，並於九六年禁止生產。

上述科學團隊指出，最新狀況發生於熱帶與中緯度地區上空十至廿四公里平流層，這區「臭氧層還沒開始復原」。最新研究顯示，該區上空臭氧又少了○．五％，比廿年前更為惡化，亦即當今狀況乃空前嚴重；儘管狀況不比《蒙特婁議定書》生效前的南極上空，但這區正是地球人口主要居住地帶，因此臭氧層破洞以致紫外線輻射長驅直入造成的危害，對人類影響較過去更為嚴重。

造成熱帶與中緯度臭氧層破洞的元兇可能有二，一為尚未列入《蒙特婁議定書》黑名單的「壽命短暫物質」（ＶＳＬＳ），另一則是氣候暖化。

最近一項研究發現，「壽命短暫物質」中的二氯甲烷在平流層含量十年內增加一倍。這類物質通常用在工業用溶劑、油漆清除劑和油污清潔劑當中，只能在大氣中存在六至十二個月，因此若是該化學物質造成臭氧減少，科學家認為還好對付，只須把它們列入《蒙特婁議定書》禁用名單中。

但若元兇是全球暖化，依據一項氣候模型，熱帶地區上空的臭氧層將先受其害，數十年之後才會影響中緯度地區。瑞士蘇黎世聯邦理工學院的研究員波爾說，科學家對平流層是否已開始顯著反應氣候變遷現象眾說紛紜，但這項研究至少向科學界提出警告。