梅克爾與社民黨 達組閣協議

2018-02-08

待社民黨黨員通訊投票 批准協議

〔編譯管淑平／綜合報導〕經過逾二十四小時的馬拉松談判後，德國總理梅克爾領導的中間偏右「基督教民主聯盟／基督教社會聯盟（CDU/CSU）」，和中間偏左的「社會民主黨（SPD）」，七日終於達成再次合組大聯合政府的協議，這個歐洲最大經濟體自去年九月國會大選後陷入的政治僵局可望告終。新政府預計三月底復活節前成立。

這將是梅克爾繼二○○五、二○一三年後，第三度與社民黨合組大聯合政府。內閣職務分配是社民黨與基民盟組閣談判的最後主要障礙，基民盟顯然做出重大讓步。據德國媒體報導，社民黨掌六部，包括財政、外交、勞工、司法等重要部會，其中外交部長可望由黨魁舒茲（Martin Schulz）擔任，現任漢堡市長修茲（Olaf Scholz）出任財政部長；在難民議題上比梅克爾還強硬的基民盟姊妹黨基社盟掌內政、交通，黨魁澤霍佛（Horst Seehofer）擔任內政部長。基民盟則取得國防、衛生、經濟、教育等部，現任防長馮德萊恩留任。

梅克爾在記者會上說，難民問題是雙方談判中最困難的部分，但「值得」，她相信這份協議將是一個穩定政府的堅實基礎。舒茲則說，協議中的歐洲政策部分，「將會根本改變歐洲的方向」，「德國將再次在歐盟中扮演主動、領導的角色」。澤霍佛表示，這份協議將有助於德國「克服分歧和對立」。

這次德國自二次世界大戰後延宕最久的組閣僵局，已重創梅克爾在國內外的聲望。接下來，社民黨四十六萬黨員將在未來幾週通訊投票批准這份協議，梅克爾將迎接她的第四個總理任期。觀察家預期，贊成和反對的社民黨黨員勢均力敵，投票結果預計三月初公布。

舒茲選後原本拒絕與梅克爾合作，梅克爾因此先試圖與綠黨、自由民主黨成立「牙買加聯盟」，但談判破局。為避免重新大選讓躍居國會第三大黨的極右派「另類選擇黨」（AfD）繼續壯大，或出現不穩定的少數政府，梅克爾回頭找舒茲協商，與梅克爾同樣面臨AfD壓力的舒茲於是態度一百八十度轉變，但也因此激怒反對與保守派合作的黨內勢力。