仿效法國 川普今年辦閱兵秀軍力

2018-02-08

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普曾在公開和私下場合表達憧憬士兵方陣、坦克隆隆駛過華府大道的壯盛場面，如今果真採取行動，試圖落實這個願景。華盛頓郵報六日報導，美國國防部奉川普之命，已著手籌備在今年稍晚舉辦一場盛大的閱兵，展現美國強盛的軍力。

報導引述兩名知悉規劃內容的官員說法，一月十八日在五角大廈參謀首長聯席會議室的一場會議，是川普落實閱兵構想的轉捩點。川普在這間被稱為「坦克」、討論最高機密事務的會議室，與國防部長馬提斯、參謀首長聯席會議主席鄧福德等軍方最高層將領開會，過去似乎僅止於發想的閱兵願望，突然間成為一道總統命令。一名軍方官員說，「這道命令是：我要一場像法國那樣的閱兵」，「此事正由軍方最高階層處理」。

川普想辦在愛國日 軍方盼在退伍軍人節

知悉討論內容的白宮官員說，那場會議是「腦力激盪」，很多事情都未定案；目前僅知川普要在今年內實現，但尚未選定具體時間。川普希望在愛國節日舉行，白宮官員討論過五月二十八日陣亡將士紀念日和七月四日國慶日，但國防部屬意十一月十一日退伍軍人節，因為當天正好是第一次世界大戰結束一百週年，可降低閱兵與總統和政治關係色彩。至於地點，川普希望在連接國會與白宮的華府賓夕法尼亞大道，與川普就職遊行同一路線，而且會經過川普商業帝國招牌「川普國際飯店」。

白宮發言人桑德絲六日晚間證實前述報導。她說，川普要五角大廈「仔細研究辦一場慶祝活動」，讓美國人讚揚軍隊。

五角大廈傷腦筋 還要避免刺激北韓

中國、北韓等獨裁國家常透過閱兵「秀肌肉」，但在美國很少見。美國自認為全球超級強權，沒必要也不樂意以炫耀軍力的方式張揚國際威望和影響力。況且，舉辦閱兵可能所費不貲，光是運輸各式武器到華府，就得花上數百萬美元；軍方或許也在考量要展示哪些武器，以免挑動如平壤的民族主義甚於美國人愛國情操。不過，在美國與北韓關係愈加緊繃的此刻，閱兵也可能被解讀為川普核武策略的另一花招。

川普的閱兵構想是受法國啟發。去年七月他受邀擔任法國國慶嘉賓，在巴黎觀賞閱兵，讚嘆不已，回程在「空軍一號」上說也想在國內辦。兩個月後，川普在聯合國與法國總統馬克宏會面，還念念不忘此事，說要辦一場比法國還盛大的閱兵。

學者：閱兵像極權國家

德州萊斯大學總統歷史學家布林克利（Douglas Brinkley）說，「除非真有重要理由，否則這麼做（閱兵）有點像在極權國家。」退役海軍少將柯比六日推文重貼他去年針對川普想閱兵所撰寫的文章，指稱美國根本不需要藉由閱兵秀軍力，「我們其實每天都在世界各地展現軍力」。