彭斯率團赴冬奧 可能會北韓官員

2018-02-07

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對率團前往南韓參加平昌冬季奧運會的美國副總統彭斯，是否可能趁機與北韓代表團官員會面，美國國務卿提勒森五日表示，彭斯或其他美國官員可能會在冬奧場合與北韓官員會晤。另據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述白宮官員報導，美國總統川普千金伊凡卡可能出席二十五日的冬奧閉幕式，北韓領導人金正恩胞妹金與正也可能同場現身，或有機會見證美國和北韓的「第一家庭」會面。

此前，華府表示不會主動聯繫參加冬奧的北韓官員，但希望能與北韓領導人金正恩會談，說服他放棄核計畫。正在秘魯訪問的提勒森表示，彭斯屆時是否有機會與北韓官員進行會面，「我想大家之後就會知道」。彭斯九日將參加冬奧開幕式。

另一方面，據稱在川普和美國奧委會邀請下，伊凡卡可能出席冬奧閉幕式。南韓媒體指稱，若伊凡卡出席閉幕式，金正恩也可能派胞妹金與正搭乘領導人專機南下，或促成美國及北韓「第一家庭」會面。

遭北韓虐死美大生之父 隨團出席

彭斯此行還帶著一位「貴賓」─遭北韓監禁凌虐的美國維吉尼亞大學學生奧托．沃恩比爾的父親佛瑞德．沃恩比爾。奧托．沃恩比爾因輕罪遭北韓監禁十七個月，以昏迷狀態獲釋，返美後因大腦缺氧與缺血，於二○一七年六月過世，得年二十二歲。白宮官員說：「副總統將帶著沃恩比爾先生一同參加開幕式…向世人警示北韓的殘暴行為。」

為慶祝平昌冬奧南下演出的北韓藝術團，由「三池淵管弦樂團」團長玄松月率領，六日下午搭乘「萬景峰92號」郵輪，抵達南韓江原道東海市墨湖港。逾百名南韓民眾在郵輪登陸處抗議。北韓藝團預定八日在江陵藝術中心演出，再移師首爾表演，再以陸路穿越軍事分界線返回北韓。