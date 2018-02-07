不認同通俄門備忘錄 民主黨推自家版本

2018-02-07

若川普不允公開 眾院可表決推翻

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國眾議院情報委員會五日一致同意公開民主黨版的「通俄門」國會調查備忘錄，反擊二日公布、指控調查不公的共和黨版本，總統川普將在五天內決定是否放行。被反將一軍的川普五日與民主黨爆發口水戰，不僅砲轟眾院情報委員會首席民主黨議員希夫（Adam Schiff）「騙子」，又翻舊帳怒斥民主黨在其國情咨文演說後未鼓掌，是「叛國」行為。

川普怒翻舊帳 批民主黨「叛國」

川普日前拍板公布共和黨眾議員起草的通俄門備忘錄，指控司法部和聯邦調查局（ＦＢＩ）對其競選成員濫行監控權力，並自稱備忘錄「還我清白」，但民主黨和部分共和黨人不以為然。五日，眾院情報委員會同意公布民主黨議員撰寫的調查備忘錄，該委員會首席民主黨議員希夫宣布表決結果時，稱共和黨版本大力攻擊司法單位，是川普擁護者（對調查）絕望的表現，並指民主黨版將有助人民了解遭到扭曲的事實。

民主黨版備忘錄已送達白宮，川普最遲須在九日定奪是否公開。白宮新聞秘書桑德絲則表示，川普將按照相同程序，考量法律和國家安全因素後做出決定。不過，希夫憂心白宮屆時可能會出於「政治性目的」，對該備忘錄內容進行刪改，甚至阻撓公開。華盛頓郵報指出，倘若川普不允公開，希夫仍可要求眾院全體表決推翻總統的決定。美聯社則指出，「備忘錄之爭」已加深該委員會的黨派歧見，並使眾院及特別檢察官穆勒的通俄門調查失去焦點。

原本對成功反擊通俄門洋洋得意的川普，五日與希夫在「推特」上唇槍舌劍。川普指控希夫是「華府最大的騙子、洩密者」，並讚揚主導共和黨版備忘錄的眾院情報委員會主席努尼斯（Devin Nunes）為「勇氣十足的人，有朝一日將被視為偉大的美國英雄」。希夫則迅速駁斥川普，「與其錯誤誹謗他人，不如關掉電視，解決撥款和夢想者等問題，美國人民會更感謝你」。此外，民主黨也對努尼斯嗤之以鼻，質疑其在撰寫備忘錄時，有參考白宮意見。但努尼斯已予以否認。

此外，川普五日在俄亥俄州布魯艾許市（Blue Ash）一家工廠發表有關稅改和經濟政策演說時，提及民主黨議員在其上月三十一日的國情咨文演說中，對於薪資成長、非裔美國人失業率下降等「好消息」毫無表情和反應，直批「他們像死了一樣，根本不像美國人」，還說「我們難道不能稱之為『叛國』？他們顯然一點也不愛美國，寧願看川普執政失敗，也不願看見我們國家變好」。