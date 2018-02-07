馬爾地夫進緊急狀態 逮捕大法官

2018-02-07

釋放異議人士判決 總統雅門抗拒 派部隊進駐最高法院

〔編譯管淑平／綜合報導〕馬爾地夫總統雅門（Abdulla Yameen）五日宣布緊急狀態，抗拒最高法院日前所作釋放政治異議人士的判決，六日凌晨更連夜派安全部隊進駐最高法院、逮捕首席大法官薩伊德（Abdulla Saeed）和另一名大法官哈米德（Ali Hameed），加深這個向來被視為印度洋度假天堂的國家政治危機。雅門的主要政治對手、流亡海外的前總統納希德（Mohamed Nasheed）六日呼籲美國和印度介入，推翻雅門、讓大法官和反對派領袖獲釋。

前總統籲美、印介入

警方表示，兩名大法官都因涉嫌貪腐而受到調查，同時，最高法院的首席行政官員也被拘禁。雅門的同父異母哥哥、前總統加堯姆（Maumoon Abdul Gayoom）因與納希德結盟，也於五日午夜遭當局從家中帶走。反對派抨擊雅門逮捕大法官是「整肅」異己，美國等數個國家也予以強烈譴責。

反對派批雅門整肅異己

人在斯里蘭卡的納希德六日發表聲明，指控雅門「非法宣布戒嚴」，要求他立刻辭職，並呼籲美國阻止雅門政府官員透過美國銀行金融交易，以及印度派兵，協助推翻雅門。

這波政治危機是因最高法院一日針對二○一五年納希德被依反恐怖主義法定罪一案，判決審判違反憲法，下令釋放納希德及另外八名政治異議人士，並且要求恢復十二名遭剝奪席位的國會議員職位；這十二名議員去年棄雅門的「馬爾地夫進步黨」轉投反對派，使反對派在國會居多數可彈劾總統。

雅門在警方表明會遵行法院命令後，三天內開除原警察總長以及接任僅兩天的繼任總長；安全部隊封鎖國會阻止五日新會期開議。五日晚間進一步以法院判決違憲、「妨礙政府運作」為由，宣布十五天緊急狀態，當局據此有權執行逮捕，限制司法權，禁止國會彈劾總統和禁止集會；隨後安全部隊連夜進駐最高法院，逮捕兩名大法官，警方一度用胡椒噴霧驅散法院前數百名群眾。

美國國務院聲明，對雅門的行動感到「憂心與失望」，呼籲遵守法治。白宮國家安全會議在「推特」表態「美國與馬爾地夫人民站在一起」，要求馬爾地夫政府和軍方必須尊重法治、言論自由和民主機制。

觀光是馬爾地夫經濟命脈，儘管馬國政府六日表示，未實施宵禁，觀光客安全也無虞，但是美國、澳洲、芬蘭、丹麥等國都已發出旅遊警示，中國和印度呼籲公民暫時避免前往馬爾地夫。