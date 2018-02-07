無國界記者 促停用中國iCloud

2018-02-07

蘋果雲端服務 月底轉移中國國企

〔編譯管淑平／綜合報導〕由於美國科技公司「蘋果」自二月二十八日起將中國iCloud雲端服務轉移給中國國有企業「雲上貴州大數據產業發展有限公司（GCBD）」營運，且「蘋果與雲上貴州有權取得用戶所有資料（包括內容）」。為維護新聞自由與消息來源安全，非政府組織「無國界記者（RSF）」五日敦促記者在本月底前，停止使用蘋果的中國iCloud雲端服務，或者變更用戶帳號的國家或區域設定，改為中國以外的地區。

蘋果官網說明營運權轉移，是為了使蘋果能改善在中國的iCloud服務速度和可靠度，並且「遵循當地法規」。但無國界記者組織警示「使用中國iCloud的記者和部落客，此營運權轉移對其自身和消息來源安全帶來的危險，敦促將帳戶轉到其他地理區域或者在二月二十八日以前停用」。

蘋果官方應用程式的用戶許多個人資料都會儲存在iCloud雲端，包括聯絡人、照片、檔案和電子郵件、地理位置、密碼等。無國界記者東亞辦公室主任艾偉昂（Cédric Alviani）說，儘管蘋果承諾絕對不會給政府接觸到內容的後門，但「鑑於中國政府的決心和其使用各種手段的程度，中國就算還沒達到，也遲早會這樣做」；批評蘋果富可敵國，卻「樂於順應中國獨裁政權」，「蘋果堅決抗拒其他政府壓力，特別是在財務透明上，更凸顯其亟欲討好北京」。

根據蘋果公布由雲上貴州營運的iCloud條款與條件，第五條Ｅ項載明「您理解並同意，蘋果公司和雲上貴州有權訪問您在此服務中儲存的所有數據，包括根據適用法律向對方和在彼此之間共享、交換和披露所有用戶數據（包括內容）的權利」。