特斯拉揪澳洲 建全球最大「虛擬電廠」

2018-02-06

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國電動車大廠特斯拉（Tesla）繼去年在澳洲南澳大利亞州建造出「全球最大鋰電池」後，即將再打造「全球最大虛擬發電廠」，預定未來四年擴及南澳州五萬戶居民，屆時總發電量將相當於一座大型燃氣渦輪發電廠或燃煤發電廠。南澳州政府四日發表聲明，宣布參與該計畫的家庭可免費獲得太陽能板、特斯拉電池。南澳州州長韋瑟里爾（Jay Weatherill）五日表示，已有超過六千五百戶簽署加入該計畫。

目標4年擴及南澳州5萬戶

南澳州政府聲明指出，初期將先在一千一百戶公共住宅安裝五千瓦的太陽能板，連接一萬三千五百瓦時的「第二代特斯拉能源牆（Tesla Powerwall 2）」家用電池；之後再進一步擴及到二萬四千戶公共住宅；預計二○一九年七月公宅測試結束後，開放全南澳州居民加入。參與這項計畫的家庭不必付錢安裝太陽能發電系統，產出的電量也不屬該戶，但可享有電費折扣。計畫總資金為三千兩百萬澳幣（約七．五四億台幣），所產出的電力也能再出售，以獲得資金。

「虛擬發電廠（Virtual Power Plant，VPP）」係指「分散式電力發電」，概念有點雷同比特幣和網際網路，關鍵技術在於由發電系統自行判斷，哪裡有多出來的電力、哪裡電力短缺，並自動調配用戶間的電力需求。此前澳洲也曾出現數個「虛擬發電廠」，其中一個由澳洲聯邦政府補助、澳洲最大能源公司AGL在南澳州運營，但它僅涵蓋一千戶家庭。