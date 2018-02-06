德報告：中國藉投資 影響歐盟決策

2018-02-06

前年投資達1.3兆 德佔31％

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦五日報導〕德國梅爾卡托中國研究所（Mercator Institute for China Studies）和柏林全球公共政策研究所（Berliner Global Public Policy Institute）最新研究報告指出，中國藉由對希臘和匈牙利等國家的投資，試圖影響歐盟的決策，再度證實中國勢力滲透歐洲深遠，「中國並非只是在敲歐洲大門，它其實早已走進來了。」

操控需外資國家 使其認同北京政經模式

德國《明鏡》週刊報導，俄羅斯試圖藉由新聞操縱歐洲公眾輿論的陰影仍在，但另一個國家以更敏銳高效的手段，正悄悄地滲透歐盟，那就是中國。這個研究結果證實不少歐盟高層對中國入侵的憂心，其中尤以中國政府為後援的資金大量進入歐洲各國併購企業為甚，如今更進一步，中國已設法操縱歐盟的決策。

該研究點出中國與俄羅斯的不同，後者試圖藉由假新聞影響歐洲的公眾輿論，中國則試圖直接影響歐盟決策。梅爾卡托中國研究員古思亭（Kristin Shi-Kupfer）表示，相較於俄國，其實更應該關注中國，因為「中國的作法更高明」。

批中人權聯名信 匈牙利拒簽

研究顯示，中國是以投資控制希臘或匈牙利這類需要外來資助的歐盟國家，藉此影響與中國利益相關的決策，使其認同北京的經濟和政治模式。例如，去年三月，匈牙利就拒絕簽署一封歐盟批評中國政府虐待獄中維權律師的聯名信。六月，希臘在聯合國人權委員會上，也阻止歐盟提出一份批評中國人權紀錄的聯合聲明。

中國對歐洲的滲透，是以雄厚的資金為基礎。梅爾卡托中國研究所另一項研究顯示，二○一六年中國對歐盟直接投資比前一年增長七十七％，達三百五十億歐元（約一兆三千億台幣），其中德國佔比最高，達三十一％。事實顯示，近十年來，中國已成為歐陸重要投資國，高科技領域尤受青睞。來自中國的鉅額投資，已引發各國政府與民眾的擔憂。

《明鏡》指出，去年六月，歐盟一份有關限制投資活動的決議案，外界多認為係針對中國而來，但在希臘和捷克的壓力下被稀釋。德國總理梅克爾正是這項決議的主要支持者，內容涉及未來對歐盟國家關鍵領域的投資如何進一步監控。