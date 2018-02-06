抗議馬其頓國名侵權 逾10萬希臘人示威

2018-02-06

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕超過十萬人四日聚集在希臘首都雅典的憲法廣場示威，表態不允許位於希臘北部的「馬其頓共和國」使用「馬其頓」作為正式國名。示威者在廣場上以吊車掛起巨幅希臘國旗，揮舞象徵古希臘馬其頓王國的「維吉納太陽」等旗幟，高呼「別碰馬其頓」、「馬其頓是希臘的」等口號。抗議人潮癱瘓雅典市中心交通，三座主要地鐵站被迫關閉。

由於希臘人普遍認為「馬其頓」之名源於古希臘亞歷山大大帝，且希臘北部還有一個「馬其頓省」，「馬其頓共和國」若使用「馬其頓」作為正式國名，不僅侵犯希臘歷史文化，也暗示該國對希臘的馬其頓省擁有所有權。「馬其頓共和國」一九九一年脫離南斯拉夫獨立，二十七年來，兩國為了國名問題長年爭執不休。

希臘民眾四日搭乘渡輪、包租數百輛巴士，從各地前往雅典抗議。警方表示，約有十四萬人參與示威；主辦方則宣稱，約有一百五十萬人在場。示威活動的主要演講者、高齡九十二歲的西奧多拉基斯（Mikis Theodorakis）呼籲政府，在作出決定前先舉辦公民投票，聲稱讓出「馬其頓」之名不僅扭曲歷史事實，還可能導致希臘領土淪喪。

與此同時，約七百名左翼和無政府主義人士則在憲法廣場附近舉行「反示威」，鎮暴警察動用震撼彈和催淚瓦斯以隔離兩派人馬，示威者則以石塊還擊。希臘北部最大城市、馬其頓省首府塞薩洛尼基（Thessaloniki），上月二十一日也出現爭奪「馬其頓」名稱使用權的類似示威活動，當時約有十萬人參與。

對此，希臘總理齊普拉斯表態，「重大外交議題不能以狂熱主義和偏執來解決」。齊普拉斯和馬其頓共和國總理札耶夫此前已達成共識，雙方將在今年協商出雙方認可的國名，俾便馬其頓共和國儘早加入北約組織和歐盟，包括新馬其頓、上馬其頓、北馬其頓共和國等，都是可能的選項。