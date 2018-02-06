北韓「國家元首」 將率團赴平昌

2018-02-06

〔編譯茅毅／綜合報導〕北韓官方「朝鮮中央通信社」五日證實，北韓憲法上的「國家元首」、最高人民會議常任委員會委員長金永南，將率領平昌冬季奧運會北韓代表團於九日至十一日訪問南韓。南韓總統府青瓦台表示，在迄今訪問南韓的北韓人士中，金的層級最高，這是他首度來訪，展現平壤改善兩韓關係的意願，南韓歡迎並予以鄭重接待。

在此同時，南韓總統文在寅將於八日、九日分別會晤參加冬奧開幕式的美國副總統彭斯，和日本首相安倍晉三。據報導，彭斯此行旨在傳達對北韓的「戰略忍耐期」業已結束的訊息，安倍則欲在「安文會」時，敦促南韓在冬奧廿五日結束後，於三月中旬儘快與美國重啟聯合軍事演習。

南韓「世界日報」引述南韓官方人士報導，由於不希望影響冬奧的和平主題，韓、美國防部長宋永武與馬提斯一月下旬在夏威夷舉行會談時，決定美韓「關鍵決斷」（Key Resolve）和「鷂鷹」（Foal Eagle）聯合演習將延至四月二十日前後舉行。

南韓統一部四日表示，九十歲的金永南將率領由廿二人組成的高層級代表團。青瓦台發言人金宜謙五日表示，金永南此行展現北韓「盼改善兩韓關係與祝冬奧順利成功之意，及平壤的認真及誠意」，將替兩韓高層級對話創造「各種溝通機會」。至於文在寅是否將與金會晤？金宜謙說，文正與幕僚討論如何與北韓代表會晤，若有結果將再做公布。

金正恩胞妹同行？ 受關注

北韓代表團除十八名工作人員外，還包括金永南等四名團員。平壤並未公布另外三名團員的身分，其中是否包括北韓領袖金正恩的左右手崔龍海，或金正恩的胞妹金與正，備受外界關注。該代表團可能會出席冬奧開幕式，十日觀戰兩韓女子冰球聯隊對戰瑞士隊的比賽，還可能與文在寅會晤，是否將與彭斯會晤，也引人關注。

金永南曾出席二○○八年北京奧運和一四年俄羅斯索契冬奧，由於他並未涉及北韓核武與飛彈計畫，故成為極少數未被列入聯合國或美國黑名單的北韓高層人士。南韓智庫「世宗研究所」資深研究員鄭相昌指出，金永南在北韓國內政治、兩韓事務或核議題上幾無任何影響力，主要負責元首外交的工作，往往是外國政要來訪時所能見到的北韓最高層級官員，但至少在北韓勞動黨五人政治局常委的位階上，金永南僅次於金正恩。