小民稅改賺到Costco年費 美議長挨批急刪文

2018-02-05

減稅貧富有別 富人減逾千億

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國眾議院議長萊恩（Paul Ryan）三日推文指稱，賓州一名公立中學職員受益於共和黨稅改措施，「她驚喜地發現，每週多賺的一．五美元（約四十四台幣）薪水，足以支付好巿多（Costco）年費」。該則推文隨即招致民主黨大肆抨擊，指其掩蓋真相、脫離民意，還引來網友譏諷。萊恩不敵輿論壓力，當天便刪除該則推文。

在共和黨主導下，美國去年底完成近三十年來最大稅改案，企業所得稅率由三十五％調降至二十一％，個人所得稅最高稅率由三十九．六％降至三十七％，並對個人和家庭提供扣除額加倍等短期減稅措施。

萊恩三日轉發美聯社報導，並推文表示：「賓州蘭卡斯特一名公立中學的秘書，對於每週加薪一．五美元感到驚喜…她說，用這些錢（每年七十八美元）支付好巿多年費綽綽有餘。」萊恩此舉被視為公開吹捧稅改，隨即招致撻伐。民主黨指出，相較於中產或低薪階層，美國富人和大企業於稅改方案中的獲利更多。

明尼蘇達州聯邦眾議員艾利森（Keith Ellison）指出：「富國銀行（Wells Fargo）剛從上百萬美國人身上騙取三十四億美元（約一千億台幣）。」眾院民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）推文表示，萊恩刪推文是因為「他和共和黨人不想讓你知道，共和黨稅改騙局就是把你的利益當成禮物，送給美國企業和金字塔頂端一％的人」。

裴洛西也指控萊恩在眾院通過稅改案後，收受美國億萬富豪柯克家族五十萬美元（約一四七○萬台幣）政治獻金。加州副州長紐森（Gavin Newsom）則發佈萊恩的推文截圖，嘲諷「他刪了這條推文︱︱看來已經有人告訴他，不該為了一名職員每週多賺一．五美元自吹自擂」。