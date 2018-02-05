冬奧拚外交 文在寅盼幫美朝牽線

2018-02-05

〔編譯孫宇青／綜合報導〕眾所矚目的南韓平昌冬季奧運會將在九日開幕，這場包括北韓在內將有多國高官雲集的體育盛會，是戰雲密布的朝鮮半島少見的和平時刻。因此，南韓總統文在寅將打鐵趁熱，推動「奧運外交」，與來訪的美國副總統彭斯、日本首相安倍晉三等人晤談，期盼進一步將韓朝體育對話，升級為美朝政治對話。

將晤彭斯、安倍 多管道解決朝核

南韓中央日報、朝鮮日報及韓聯社四日報導，平昌冬奧除吸引九十五國、逾三千名選手參賽外，更將迎來美、中、日、德、瑞士和北韓等國首腦級人物。為此，文在寅四日在官邸「加班」聽取有關平昌冬奧首腦外交報告，計畫藉此契機向各國表達維持朝鮮半島向和解邁進的趨勢；文在寅也預定五日前往江陵市，參加國際奧委會（IOC）全體會議開幕式，並當場宣布打造和平冬奧會。

文在寅奧運外交的最大看頭，即為八日在青瓦台會晤率團蒞臨的美國副總統彭斯。由於首爾當局期盼為美朝雙方對話搭橋，因此，文在寅除向彭斯重申兩國同盟關係外，也可望強調美方與平壤藉冬奧展開接觸的必要性，包括在八日歡迎各國官員晚宴上，爭取安排彭斯與北韓代表團會面。青瓦台人士透露，韓美兩國正就邀請美國總統川普的家屬，以及更多美方官員來訪進行協商。

緊接著在九日，文在寅預定在平昌與日本首相安倍晉三舉行會談，安倍預料將再次表明日本政府對南韓慰安婦問題的立場，並強調美日韓三國合作解決北韓核問題的重要性。此外，文在寅還將在冬奧期間接見代表中國國家主席習近平的中共中央政治局常委韓正，以及德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）、聯合國秘書長古特瑞斯等人，推動各方商談解決北韓核問題。