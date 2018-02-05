北韓規避制裁 空殼公司藏非洲

2018-02-05

包括接受美援的窮國莫三比克

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）三日報導，儘管美國總將中國視為北韓雖遭制裁卻仍可苟延殘喘的罪魁禍首，但其實有不少非洲國家也違反聯合國制裁決議，與北韓進行貿易，其中包括全球最貧窮國家之一、收受鉅額美援的莫三比克。ＣＮＮ指出，這些非法合作的價值至少數百萬美元，而且最後可能全都淪為北韓核武發展基金。

投資當地漁業、精英部隊代訓

據ＣＮＮ調查，北韓從莫三比克撈錢的方式，包括涉足當地獲利豐厚的漁業、軍事合作與精英部隊代訓等。在莫國首都馬布多的漁港，船身鏽蝕的蘇珊一號（Susan 1）與蘇珊二號（Susan 2）看似與普通漁船無異，卻是北韓迂迴突破制裁的招數之一：這兩艘拖網漁船的船員皆來自北韓。拖網漁業是莫三比克最賺錢的行業之一，再加上船隻機動性高，易於躲藏，亟需現金的北韓自然想分一杯羹。

航運資料顯示，蘇珊一號與蘇珊二號曾登記為北韓籍，如今卻懸掛另一個非洲國家那米比亞國旗，暗示除莫三比克外，還有其他國家罔顧聯合國制裁，與北韓進行貿易。

此外，根據ＣＮＮ取得的莫國軍方高層與北韓代表之間的官方通訊，莫國官員二○一五年邀請北韓軍事人員訪問莫國；莫國軍方消息人士告訴ＣＮＮ，北韓派員在馬布多的基地協助訓練莫國精英部隊至少已有兩年，而代訓是要付出代價的。聯合國調查人員也說，北韓在地對空飛彈、軍事雷達、防空系統與坦克整修上，提供莫國技術支援，這些交易價值達六百萬美元（約一．七六億台幣），而這些項目自二○○六年起全都名列制裁清單。

據瞭解，一家空殼公司「海金剛」（Haegeumgang）被聯合國指稱在北韓提供莫三比克軍事援助上扮演重要角色，負責將這些軍事合約的利益轉回北韓。海金剛總部為位於馬布多市中心毛澤東大道上的一棟兩層樓桃色建築，如今已人去樓空。當地房仲證實，曾有亞洲人在此居住與工作，但已於三、四個月前因付不出房租而搬遷，去向不明。

莫國軍方官員不願受訪，也不願回覆與北韓軍事關係有關的問題。莫三比克外交部官員席爾瓦表示，莫國與北韓在「社會與技術」領域上的交往均屬合法，並未違反聯合國制裁令。