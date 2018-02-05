介入敘內戰逾2年 俄戰機首遭反抗軍擊落

2018-02-05

〔編譯茅毅／綜合報導〕俄羅斯國防部和前「開打」（al Qaeda）組織敘利亞分支「沙姆解放組織（ＨＴＳ）」證實，俄軍一架蘇愷25（Su-25）攻擊機，三日在敘國西北部的伊德利卜省（Idlib）被擊落，飛行員雖彈射逃生，但在落地後與欲活捉他的ＨＴＳ前身「努斯拉陣線（al-Nusra Front）」民兵發生槍戰身亡。這是為敘國總統阿塞德撐腰的莫斯科自二○一五年九月大舉介入敘國內戰以來，首次有俄國戰機被敘國反抗軍擊落。此前，一六年也有一架直升機遭擊落。

使用肩射武器引關注

去年宣布脫離開打的ＨＴＳ說，以一種肩射武器擊落該架蘇愷25，當時該機在薩拉奎（Saraqeb）附近的汗漢鎮（Khan al-Subl）上空低飛，當地現由敘國反抗軍掌控。俄國國際傳真社（Interfax）報導，此一說法被俄國國防部和英國「敘利亞人權瞭望台組織（ＳＯＨＲ）」證實。

此事引發外界對前述肩射武器，或稱「人攜式防空系統（ＭＡＮＰＡＤ）」來源的質疑。敘國反抗軍一再聲稱，這些肩射飛彈係由其「國際支持者」供應，華府對此始終強烈反對，擔心這些防空武器落入極端主義團體手中。美國國務院發言人諾爾特說，美方「從未提供這類飛彈給敘國任何團體」，並對敘國境內有人使用這種武器深表關切，任何指控美方在敘國供應ＭＡＮＰＡＤ的說法「均非事實」。

伊德利卜近日持續遭俄、敘軍機空襲，俄國及敘國政府軍也出動地面部隊，與反阿塞德團體交戰，企圖奪回一條連結敘國首都大馬士革與第二大城阿勒坡的公路。俄國媒體引述俄國國防部的說法報導，俄機墜毀數小時後，俄軍就在墜機地點附近展開報復行動，以不明「精準武器」殺死卅幾名武裝份子。