美改攻小型核武抗俄 增誤判風險

2018-02-04

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國二日公布七十五頁「核武態勢評估（ＮＰＲ）」報告，指稱為因應俄羅斯近年來持續擴充戰術核武，華府將研發新型、低當量小型戰術核武，當美國或其盟邦遭非核武手段攻擊時，不排除動用戰術核武反擊，並否定不首先使用核武。路透報導認為，這份報告代表川普政府將堅決應對俄方挑戰，而聚焦俄國也符合五角大廈在戰略優先上的轉變，從打擊「伊斯蘭國（ＩＳ）」到與俄、中的大國競爭。惟批評人士表示，此舉恐升高兩國間發生誤判的風險。

華府上次公布ＮＰＲ已是二○一○年前總統歐巴馬時期，二日報告楬櫫美國面臨冷戰結束後最複雜且嚴峻的國際安全環境。川普針對該報告聲明說，美方的策略「旨在降低動用核武的可能性」，強化嚇阻重大戰略攻擊，且這類攻擊恐不限於核武形式。

川普還說，該報告「重申美國對武器管制與禁核擴散的承諾」，維持美方對暫停核試的承諾，並致力加強預防、偵測及因應核子恐怖主義的作為。

此次報告雖也凸顯美國政府對北韓、伊朗及中國的關注，強調若平壤以核武攻擊美國及其盟邦，「其體制將被終結」，但矛頭主要指向俄國，美國國防部長馬提斯在報告引言中寫道，這旨在因應俄方實力的提升，尤其俄國奪佔克里米亞、對美國盟邦的核威脅，在在顯示莫斯科決定重返強權競爭的路線。

五角大廈估計，俄國現有的非戰略核武庫存達兩千枚，美國目前則在歐洲部署幾百枚低當量核武。美方第一步將透過改裝舊有潛射長程飛彈成為新的低當量戰術核武，第二步則是研發能搭載核彈頭的新型海基巡弋飛彈。未來新戰術核武可由潛艦或軍艦發射，因此無需貯藏在歐洲，也更容易突破俄國空防。

傳統戰略核武由於威力強大，因此無人敢輕率動用，反而無法作為有效嚇阻。因此美方主張，藉由增強低當量核實力，其威力約相當於二戰時投在廣島的原子彈，將可威懾俄國動用核武，讓俄方不會誤判。

但分析家質疑，新政策降低核武使用門檻，增加誤判風險，例如俄國未來將難以分辨潛艦發射的是傳統巡弋飛彈還是核彈。