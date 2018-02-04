北韓違法外銷 去年大賺59億

2018-02-04

〔編譯魏國金／綜合報導〕聯合國的專家小組指出，北韓無視聯合國的嚴峻制裁，持續透過輸出煤、鐵、鋼以及其他禁制品，在去年一到九月之間進帳兩億美元（約台幣五十九億元）。他們也發現，北韓協助敘利亞發展化學武器，並提供緬甸彈道飛彈系統。

該小組表示，平壤透過「欺詐手法結合金融制裁執行上的重大缺失」，仍能進入全球金融體系，同時也繼續從事「廣泛的傳統武器交易以及竊取軍事機密的網路行動」。這份提交給聯合國安理會的專家報告說，北韓的外交官，特別是貿易代表仍繼續提供軍售的後勤支援，並協助安排軍事技術專家的交流。

聯合國安理會自二○○六年起，不斷升高對北韓的制裁力度，以切斷平壤發展核武與彈道飛彈的資金，北韓遭禁止輸出煤、鐵、鉛、紡織品、海產等，遭限制進口原油以及精煉石油產品，去年十二月最新的制裁決議巨幅降低相關進口額度，並授權檢驗與查扣進出北韓、涉嫌走私禁制品的船隻。北韓二○一六年通報的出口中，超過九十％現已遭禁運。

不過，這份聯合國報告說：「北韓已利用全球石油供應鏈、同謀的外籍人士、離岸公司以及國際銀行系統，公然藐視最近的制裁決議」。北韓「結合假造的航運模式、信號操縱、第三國轉運以及偽造文件等手段，混淆煤礦來源」，二○一七年，北韓非法出口煤到中國、馬來西亞、南韓、俄國與越南。而違反該運煤禁令的外國貿易商網絡，透過一些海外註冊的空殼公司運作。此外，北韓也出口一．二五億美元的鐵礦到中國。相關專家也調查船對船轉運油品到北韓事件，「結果發現這些船隻背後的網絡主要以台灣為基地」。

該報告也指出，敘利亞與緬甸持續與北韓主要武器出口商「朝鮮礦業發展貿易公司」（KOMID）合作。北韓和敘利亞的化學計畫主要研究單位敘利亞「科學研究中心」所設的空殼公司，在二○一二年至一七年有四十多起之前未通報的貨運。而緬甸除了從北韓獲得一系列傳統武器外，也取得彈道飛彈系統，包括數個火箭發射器及地對空飛彈。