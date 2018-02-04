川普反擊 公布通俄門備忘錄

2018-02-04

民主黨反批削弱調查公信力

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為了反擊喧騰已久的「通俄門」調查，美國總統川普二日批准公布一份國會調查備忘錄，內容指控歐巴馬時期的司法部及聯邦調查局（FBI）濫用監控權力，且偏袒民主黨，川普更怒斥「有些人該感到羞愧」。但此舉除升高川普與司法界的對抗外，更被民主黨反批旨在削弱調查的公信力，甚至作為開除司法高層的藉口。

這份四頁備忘錄由川普親信、眾議院情報委員會主席努尼斯等共和黨議員撰寫，指稱在二○一六年「通俄門」調查初期，司法部和FBI使用英國前情報員史蒂爾所蒐集、簡稱「史蒂爾檔案」的報告，成功獲得法院批准依「外國情報監控法（FISA）」，對時任川普外交政策顧問的佩吉與俄羅斯當局的聯繫進行監聽。

備忘錄指出，前FBI副局長麥凱比去年十二月在眾院情報委員會作證指出，史蒂爾檔案是取得監聽令的關鍵，但史蒂爾一六年九月向時任司法部助理副部長奧爾透露，自己「不顧一切要讓川普落選」，明顯對川普懷有強烈成見；以及其行動獲民主黨全國委員會和希拉蕊．柯林頓競選團隊律師金援等事宜，司法部和FBI前後四次向法院申請監聽令及延長許可時，卻都隻字未提。

川普不顧FBI指備忘錄「可能遺漏事實」而執意公開，二日更推文批評通俄門調查泛政治化，還諷刺「這個國家發生了不光彩的事，很多人必須為此感到羞愧」。然而，眾院情報委員會首席民主黨議員希夫等人反批，該備忘錄僅列對川普有利的訊息，目的是「護航白宮、保護川普，以及為總統攻擊通俄門調查提供素材」。法新社報導，民主黨議員也有意公開他們的調查備忘錄，以證明共和黨扭曲事實，但遭共和黨擋下。

川普稱備忘錄證明他清白

川普三日再發推文稱這份備忘錄完全證明他的清白，但「通俄獵巫行動」卻還持續不停，明明沒有串通、沒有防害司法，「這事真是美國之恥！」

值得注意的是，共和黨備忘錄中直接點名曾批准監聽令的多名司法界高層，包括前FBI局長柯米、前代理司法部長葉茨、前FBI副局長麥凱比等，前兩者去年就被川普開除，而麥凱比也在日前「被退休」。因此，同樣榜上有名的副司法部長羅森史坦，今後的動向更受矚目。據悉，由於司法部長塞森斯主動迴避通俄門案，羅森史坦負責監督特別檢察官穆勒，也是唯一有權開除穆勒的人。外界質疑，備忘錄可能被川普援引讓羅森史坦和穆勒走人。

參眾兩院民主黨領袖舒默和裴洛西率先警告川普，若以該備忘錄為由開除羅森史坦、穆勒或其他司法界高層，將被視為干擾通俄門調查的行為，進而導致憲政危機。