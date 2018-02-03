法國問題奶粉 12年前早就有

2018-02-03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕法國乳製品大廠Lactalis生產的嬰兒奶粉，去年十二月被驗出遭沙門氏菌汙染，嚴重打擊品牌形象。法國巴黎巴斯德研究所的最新調查顯示，病菌源頭早在二○○五年就存在於奶粉工廠內，旗下奶粉受感染的情況可能遠比檯面上嚴重，法國人可能喝了十二年的毒奶粉。

巴斯德研究所（Pasteur Institute）一日發布調查報告指出，去年底爆發沙門氏菌汙染的法國西北部克朗（Craon）一家工廠，在被併入Lactalis的前一年、即○五年就曾爆發同樣事件，當時有一四六名嬰兒生病。經過檢驗後發現，當年及前一年的兩次汙染風波，源自同樣的沙門氏菌菌株。沙門氏菌會引發腹絞痛、嘔吐、發燒等症狀，也可能造成嬰兒嚴重併發症。

巴斯德研究所指出，○六到一六年至少還有廿五名孩童因相同菌株染病，雖然無法直接證實他們喝過Lactalis旗下奶粉，但DNA檢驗結果明確指向該工廠，「唯一可能的假設就是，菌株一直在這間工廠裡」。Lactalis執行長貝斯尼爾（Emmanuel Besnier）也證實，○五和一七年兩起事件來自該工廠的同種菌株，且「我們無法排除有其他嬰兒在此期間內喝下遭汙染的奶粉」。

法國衛生部門指出，去年底的卅八起感染案例中，有卅六起明顯是因為喝了Lactalis的奶粉。代表受害家屬的團體更指出，至少還有十多起潛在個案。Lactalis去年底已在全球八十三國回收一千兩百萬箱問題奶粉，以及永久關閉克朗工廠。

Lactalis風波再次凸顯歐盟內部對食品工業的監督和回報機制鬆散怠慢。以Lactalis的問題奶粉工廠為例，雖然內部去年八月就發現沙門氏菌痕跡，但政府單位九月抽查時，未檢查到生產嬰兒奶粉的區域。風波爆發後，法國政府原先全歸咎Lactalis，之後才在批評聲中勒令關廠、擴大查驗和回收產品。法國總統馬克宏近期更說，將從此事中學習，「食安」方面必須做到「零容忍」。