俄推太空漫步 旅費要1億美元

2018-02-03

〔編譯陳正健／綜合報導〕俄羅斯能源火箭公司（Energia）負責人索恩采夫（Vladimir Solntsev）一日指出，該公司計畫將旅客送上國際太空站體驗「太空漫步」，單趟旅行成本約為一億美元（約合二十九億台幣），每年將送五至六名旅客進行最多十天的太空之旅，首批旅客可能給予折扣。

索恩采夫告訴《共青團真理報》：「我們正在討論把旅客送到外太空漫步的可能性。市場分析師已經證實，富人已準備好掏出錢包。旅客將能在太空漫步，並且拍攝影片或短片。」

另外，索恩采夫也表示，旅客在行程間不僅能體驗微重力，也能飛到外頭觀賞，捕捉宇宙之美。該公司正發展暫名為「NEM-2」的新太空艙，能載送四至六名旅客上國際太空站，將配有舒適客艙、兩間廁所及網路連線，預計於二○一九年推出。

索恩采夫提到，美國飛機製造巨擘波音公司對成為這項計畫的夥伴感興趣。一九六一年，能源火箭公司曾研發「東方號」（Vostok）太空船，使蘇聯時代太空人蓋加林成為史上第一位進入太空的人類。

太空旅行現正由西方公司主導，總部設於美國的維珍銀河（Virgin Galactic）曾於二○一六年揭露其商用「太空船二號」（SpaceShipTwo）。網路書店亞馬遜創辦人貝佐斯創立的太空公司「藍色起源」（Blue Origin）也有相關計畫。迄今共有七名百萬富豪登上國際太空站，美國富豪狄托於二○○一年成為史上首位太空旅客。