制裁令發威 北韓冬奧選手禁拿贊助品

2018-02-03

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二○一八年冬季奧林匹克運動會九日將在南韓平昌揭幕，來自全球近三千名運動員摩拳擦掌力爭獎牌之餘，也預期抱回贊助廠商提供的大量商品，包括價值高達一千一百美元（約台幣三萬二三四八元）的南韓三星最新款頂級智慧型手機與美國耐吉運動服。但礙於聯合國及美國就北韓十多年來核試驗及飛彈試射問題發出的制裁令，北韓約廿二名參賽運動員恐只有乾瞪眼的份。

兩韓上月敲定在開幕典禮上共同入場，並合組女子冰上曲棍球聯隊。兩韓女子冰球隊本週已展開團體生活、受訓還共享生日蛋糕。連北韓啦啦隊二三○名隊員都將住進山林環繞的四星級「麟蹄賽車旅館」，北韓跆拳道表演團更入住美國名人經常下榻的南韓首都五星級「華克山莊首爾大酒店」。

不過，多位南韓官員告訴路透，這回款待絕非好客砸錢就行，更得避免牴觸聯合國安理會決議與其他法律。安理會○六年第一七一八號決議，對北韓「代表被指認個人或按其指示行事的任何人員」發出旅行禁令，同時要求所有會員國避免讓奢侈品流入北韓之手。此外，美國總統川普去年九月加碼，以行政命令禁止美國企業及民眾與北韓進行商業往來。

如兩韓女子冰球隊隊服及用品，皆來自芬蘭，而非贊助商「耐吉」，正是考慮到美國制裁；不過，北韓隊員離境後，就得歸還「租」來的球棍、冰鞋等運動裝備。此外，大會贊助廠商「三星電子」，特別設計了平昌冬奧版平板式高階旗艦智慧型手機「Galaxy Note8」四千支，發送給「所有」參賽運動員。平昌冬奧籌辦官員至今不敢說北韓運動員可拿到手，畢竟一支手機一千一百美元屬奢侈品，且商業及軍事「兩用」的可能性，皆有違安理會決議之虞。