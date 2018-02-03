攻擊北韓? 五角大廈、白宮分歧

2018-02-03

軍方不願提供軍事選項

〔編譯陳正健／綜合報導〕紐約時報一日引述美國官員揭露，川普政府內部在北韓議題上分裂加劇，白宮近幾週對五角大廈漸感灰心，因為軍方不願提供美國總統川普對付北韓的軍事選項。五角大廈憂心，白宮太過草率就決定對朝鮮半島採取攻擊行動，可能導致災難性的衝突升高；若給予川普太多選項，可能增加他動武的機率。

北韓：不會坐視美韓再軍演

與此同時，北韓外長李勇浩二日在一封給聯合國的信中警告，在平昌冬奧結束後，美韓若繼續聯合軍演，北韓不會「坐視不管」。他抨擊，每當美韓舉行聯合軍演，都對朝鮮半島的和平與安全構成嚴重威脅，導致兩韓失去互信與極端對抗；美國指稱嚴厲制裁促成兩韓對話的說法，是在誤導輿論。

北韓官媒朝鮮中央通訊社二日也發表評論，痛批美國試圖在冬奧製造「對抗舞台」，兩韓對話及積極成果可能在賽事後「消失」。但美國國務院北韓政策特別代表尹汝尚強調，解決北韓核飛彈計畫的全部選項均未排除，但他不認為美方採取軍事行動的腳步已經逼近。

不過，紐時報導，川普政府內部的緊張於本週浮上檯面，因為白宮放棄任命韓裔美籍學者車維德為駐南韓大使。車維德指出，他未獲川普政府任命，是因為他警告政府官員不宜採取「先制攻擊」，這可能使衝突升級為戰爭，導致大量美國人喪命。

國安會議視訊未關 內訌曝光

美國官員披露，川普政府的內部分歧於數月前開始。去年七月，北韓試射足以攻擊美國西岸的洲際彈道飛彈後，國家安全會議曾召開視訊會議，在白宮國家安全顧問麥馬斯特離開房間後，國防部長馬提斯與國務卿提勒森仍繼續談話，但未意識到還有人在線上，當時有官員聽到提勒森等人抱怨，麥馬斯特領導的國安會擬定連串對付北韓且過度侵略的選項。官員也透露，麥馬斯特相信，川普針對北韓的「烈焰與怒火」威脅要有可信度，美國必須擁有完善的軍事計畫。麥馬斯特雖也偏好訴諸外交手段，但他向同僚強調，過去與北韓協商的努力，迫使美國作出不可接受的讓步。

相較之下，五角大廈有不同觀點。馬提斯與參謀首長聯席會議主席鄧福德強力支持外交選項。國防部官員透露，兩人在會議或視訊會議上反覆警告，幾乎沒有不會觸發北韓報復的軍事選項。然而，兩人代表都已駁斥上述報導，否認與白宮不同調。

阿富汗增兵 也讓川普不耐

紐時說，目前僅是白宮官員在北韓議題上對五角大廈失去耐心，並非川普本人，但川普已在其他議題上顯露對軍方的不耐，尤其針對是否在阿富汗增加駐軍的辯論。為實現川普對北韓的威脅，軍方官員正評估預防性打擊的可行性，包括摧毀在發射台上的飛彈，或摧毀北韓的整個核子基礎建設。