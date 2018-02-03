防堵東突份子潛入新疆 中國資助阿富汗設軍事基地

2018-02-03

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕在中國國家主席習近平力圖擴展北京的經濟與地緣政治影響力之際，阿富汗國防部發言人瓦茲里向法新社指出，中國將出資在阿富汗與新疆的山區邊界「瓦罕走廊」（Wakhan Corridor）興建一處軍事基地，中方將承擔該基地一切支出，包括阿軍的訓練、武器，以及軍事設施與基地運作所需的所有費用。

阿國、新疆交界瓦罕走廊

阿國國防部副發言人拉馬尼西表示，兩國官員去年十二月在北京正式商討該計畫。去年十二月底，中國國務院委員兼國防部長常萬全會見來訪的阿國國防部長巴拉米，巴拉米也與中國中央軍委會副主席許其亮會面，凸顯兩國軍事關係越趨緊密。

瓦罕走廊為阿國偏遠、貧瘠的山區地帶，當地吉爾吉斯族居民拉希德去年告訴法新社，中阿軍隊在瓦罕進行數月的聯合巡邏任務，「我們被嚴加告誡不要靠近他們，不要與他們說話、拍照」。

另一位吉爾吉斯族居民喬波伊說，中國軍隊去年三月離開前，在瓦罕待了近一年，緊接著六月再返、停留近一個月，之後他們每個月前來分發食物與衣物。

但中阿官員皆否認相關宣稱，中國國防部表示，「中國軍隊沒有在瓦罕走廊從事任何的軍事行動」。

分析家指出，北京擔心「東突厥斯坦伊斯蘭運動」的維吾爾流亡份子恐取道瓦罕走廊，進入新疆發動攻擊，同時也憂心逃離伊拉克與敘利亞的極端組織「伊斯蘭國」民兵可能穿越中亞與新疆進入阿富汗，或者經由瓦罕進入中國。

喀布爾的戰略暨區域研究中心研究員卡哈里指出，中國擔心動亂威脅其經濟利益，「他們必須有個安全的阿富汗」，他估計，過去三年，中國提供阿國逾七千萬美元的軍事援助。中國外長王毅曾表示，經費高達五百四十億美元的中國─巴基斯坦經濟走廊（CPEC）可能含括阿富汗。香港政治分析家林和立表示：「反恐是重要動機，但不若促進CPEC重大。」「中巴軸心」一書作者馬安洲（Andrew Small）認為，阿國希望藉助中巴的特殊關係，促使巴國軍方對阿國叛亂團體「神學士」施加影響力，逼迫該組織進行和談。