提勒森：中俄是新帝國主義

2018-02-03

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國務卿提勒森一日展開其任內首次拉丁美洲出訪行程前，在母校美國德州大學奧斯汀分校發表演說，警告拉美國家必須提防中國對外國的投資和開發計畫，因為拉丁美洲不需要新的帝國主義強權，中國的投資「令人聯想到昔日的歐洲殖民主義」，如同「正在西半球現蹤的掠食者」，中國投資或許看來不錯，卻將伴隨沉重代價，勿過度依賴與中國的經濟關係。他並批評俄羅斯對拉美「未共享或尊重民主價值」的不友善、威權政府軍售。

中國不公平貿易「西半球的掠食者」

自稱「德州佬」的提勒森，二日起先後赴墨國、阿根廷、秘魯、哥倫比亞及牙買加訪問六天。他在其母校的演說裡提到，中、俄在中南美洲的存在「令人憂心」，如今北京漸在拉美立足，「正利用經濟權謀拉攏拉美，問題在於代價是什麼」。

提勒森說，現在南美洲的智利、阿國、巴西和秘魯，最大貿易夥伴都是中國，貿易雖帶來好處，「但許多中國人採取的不公平貿易做法，也使這些國家的製造業受損、造成失業與勞工低薪」。提勒森還說，拉美不需要只圖利自己的新帝國主義強權，中國由國家主導的發展模式使人聯想到過去歐洲帝國主義對拉美的殖民，這不該是美洲國家的未來。

提勒森還把中國比喻為開始在西半球出沒的掠食者，呼籲區域的政府應保護自己，在新興市場，中國表面上提供一條吸引人的發展途徑，然而往往包藏以短期利益交換對中國長期依賴。中國經援幾乎總是要求僱用中國勞工、鉅額貸款及不具永續性債務（指債務累積速度超過政府償債能力），且罔顧人權及財產權。

提勒森也把矛頭對準俄國，指莫斯科持續在拉美加強布局，出售武器和軍事裝備給反民主政府，美洲國家務必警戒「未體現區域內共同基本價值的遠方強權」。提勒森還稱南美洲委內瑞拉「腐敗且不懷好意的」左派馬杜羅政權乃失敗、過時的模式，這次拉美五國之行將力推善治、反貪腐以及與美國的貿易，並自認相較於中國，美國是更佳選項。