港獨零容忍 北京DQ周庭下重手

2018-02-02

侍建宇（台灣中亞學會秘書長，現任教於香港珠海學院）

代表本土派政黨「香港眾志」出戰港島區立法會補選的周庭，被港府選舉主任裁定「提名無效（Disqualified, DQ）」，引發輿論大譁。輿論多半指向北京、中聯辦和港府，認為此舉旨在殺雞儆猴，周庭係因「香港眾志」鼓吹或推動「民主自決」，才被褫奪參選資格，顯示對「港獨」採取零容忍策略。

北京的港澳事務系統，應是此事的幕後黑手。這類作法當然是一個外強中乾的決策，真正原因在於親中的「建制派」幾乎無可用之兵，北京必須無所不用其極。

去年，林鄭月娥就任特首後不久，香港親中陣營便出現噪音，批評建制派政客在過去二十年並未「充分理解和支持中央的治國治港方略」，甚至「拒絕執行中央戰略，互相內鬥，缺乏擔當，推卸責任」；「在具體政策操作層面，特別是選舉工程當中，建制派不能飯來張口、衣來伸手」。

換句話說，從北京的角度來看，香港親中陣營被分成兩類：一是投機份子，儘管聰明且有戰力，但對北京治港策略總是選擇性地擁護；二是仗勢份子，只想打著紅旗牟取自己的利益，根本是扶不起的阿斗，完全無法一戰。

建制派被認為最開明、思緒敏捷的前立法會主席曾鈺成，至今仍對周庭「被DQ」未發一語。而新任港府律政司長鄭若驊的「僭建（違建）」與印花稅（購屋稅）醜聞」，則給予平民百姓極端貪得無厭的形象，但她坦承曾對周庭案提供法律意見。一旦這次補選兵敗如山倒，等於印證建制派無能，北京治港系統與港府均無法扭轉管治正當性低落的印象。

如果香港建制派有當年老國民黨的黃主文或趙少康之類的戰將，北京也就不需要下重手，裁判兼球員，用DQ展示赤裸的權力。